El irónico contraataque de Mauricio Macri: "Tengo un lado oscuro, soy Batman"

"Voy a hacer una confesión, qué mejor que hacerlo con los cordobeses. Tengo un lado oscuro, yo soy Batman, a la noche salgo a combatir el crimen", dijo Macri en respuesta a Carrió, quien había señalado esta semana que el exmandatario pareciera tener "un lado oscuro". Como era de prever, las redes sociales se poblaron de memes tras esta declaración.

https://twitter.com/DaroNieto/status/1666125108463775758 Ahora entendí cuál es el lado oscuro de Mauricio que hablaban el otro día. pic.twitter.com/7ljCyr28Mk — Darío Nieto (@DaroNieto) June 6, 2023

La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Macri al señalar que "su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio" de cara a las próximas elecciones.

"Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que (Luis Miguel) Etchevere, es el candidato de (Javier) Milei, en Entre Ríos. ¿Más pruebas?", dijo Carrió en declaraciones al canal TN.

Y agregó: "Yo lo conozco mucho y fui la que lo acompañó hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo".

"Es que así lo hizo Alfonsín. Todos los ex presidentes sienten que si ellos no pueden ser, el otro que puede pierda. Y de ahí es que va a haber candidatura mía para unir en la amplitud", acotó. Además sentenció que "Mauricio le está haciendo daño a Juntos para el Cambio" y le pidió que "pare".

https://twitter.com/todonoticias/status/1665672255299538944 "Mauricio Macri tiene un lado claro y un lado oscuro" | Elisa Carrió en SÓLO UNA VUELTA MÁS: “Los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. Ante la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros". pic.twitter.com/1gJGpBNPVp — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 5, 2023

Para Macri, la propuesta de sumar a Schiaretti “pone en crisis” a Juntos por el Cambio

El expresidente Mauricio Macri consideró que la incorporación del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC), impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pone en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y afirmó que si un dirigente está tranquilo y seguro por el camino que transita no propone cambiar las reglas.

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", señaló Macri al criticar a Larreta en declaraciones formuladas a Radio Mitre de Córdoba.

Horas antes de emprender una visita a la provincia gobernada por Schiaretti, el exmandatario sugirió que la decisión de Larreta de ampliar el espacio podría estar relacionada con las malas proyecciones que obtiene en las encuestas como precandidato del PRO, de cara a la interna de JxC que disputará las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto ante Patricia Bullrich.

"No se propone un cambio de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va", graficó Macri.

Elisa carrio con Macri abrazados MEJOR.jpg Mauricio Macri y Elisa Carrió, en otros tiempos.

"Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses. No nos conocen porque me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro" ¿Sobre qué valores" Lo he dicho y lo sigo ratificando: Somos el cambio o no somos nada", expresó Macri, y apuntó que la idea de Larreta es una "falta de respeto" al electorado.

La iniciativa de Larreta y del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, de sumar al mandatario cordobés generó fuerte rechazo del sector de JxC referenciado con Bullrich y también una dura crítica por parte de Juez, quien ayer se apersonó -pese a no estar invitado- en la reunión de la Mesa Nacional de JxC para hacer públicas sus discrepancias.