El ministro de Seguridad bonaerense a Bondarenko: "No fue un policía muy destacado"

En conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, señaló que el libertario dijo “mentiras” en las entrevistas televisivas que dio por su candidatura y que ese tipo de declaraciones son “una práctica habitual” dentro de su espacio político.

“Parece que el candidato Bondarenko está muy preocupado porque los patrulleros que entregamos en los municipios no tienen patente. Dice que no los cambiamos y que llevamos los mismos a diferentes municipios, pero después nada de todo eso que dice tiene correlato en la Justicia. Sería bueno recordarle que, no solo los patrulleros no tienen patente, sino que ningún auto 0 kilómetro las tiene, debido a la obstinación de las regulaciones de (Federico) Sturzenegger y de (Javier) Milei, que destruyeron el sistema de patentes”, explicó.

Embed Javier Alonso: El 7 de septiembre vamos a desplegar más de 34.700 efectivos entre la Policía de la Provincia y las fuerzas federales para garantizar la seguridad y el normal desarrollo electoral en casi 7 mil escuelas y 41.189 mesas de votación. pic.twitter.com/31sUpyE5Vu — 370 noticias (@370Noticias) August 18, 2025

Inversión gigantesca en seguridad

En la misma línea sostuvo que, desde su cartera, han hecho una inversión “gigantesca”, tanto en la provincia como en los municipios, para construir un anillo digital e incorporar cámaras lectoras de patente, “que es un absurdo porque los autos no tienen patente”.

“Lo que le puedo sugerir al candidato Bondarenko, que si está preocupado porque los vehículos no tienen patente, hable con su jefe Milei y que le pida que las patentes lleguen a los automóviles antes de salir a la concesionaria, porque así va a ser más fácil el problema del robo automotor”, sentenció Alonso.

Mil homicidios por año y patrulleros chatarra durante la gestión de María Eugenia Vidal

Por otra parte, le sugirió al candidato libertario “evaluar la política pública a través de los resultados ” y le recordó que él fue concejal durante la gestión de la gobernación de María Eugenia Vidal en la provincia, cuando “le prometió a los policías los mismos sueldos de la Metropolitana”, pero cuando se fue “dejó a los policías con 30% menos de salario”, “790 patrulleros chatarra” y “unos mil homicidios por año en promedio”.

“Yo le quiero decir a Bondarenko que hay un 20% menos de homicidios en la provincia de Buenos Aires y que, fundamentalmente, la sensibilidad de la Policía de la provincia se demuestra cuando en menos de 24 horas esclarecimos los dos homicidios que ocurrieron este fin de semana. Así que, una vez más, miente. Que hable con su jefa, la ministra (Patricia) Bullrich, que ya no sé si sigue siendo ministra, porque es candidata, ministra y todo junto, que le explique el tema de las estadísticas. Somos el país con menos homicidios de la región. Entonces, es difícil seguir sosteniendo ‘lo del baño de sangre’ y todo eso que dicen”, concluyó.