Ingot amplía su red de cajas de seguridad y llega a Olivos

INGOT, empresa especializada en el alquiler de cajas de seguridad privadas, inauguró su séptima sucursal en la zona de Olivos, en el norte del Gran Buenos Aires. La firma, que ofrece bóvedas tradicionales y automatizadas, continúa así su plan de expansión para acercar a más usuarios sus servicios de resguardo de valores con altos estándares de seguridad.
En un contexto global donde los bancos tienden a cerrar sus cajas de seguridad al migrar hacia un modelo más virtual, el mercado de empresas privadas de resguardo atraviesa un fuerte crecimiento. Según Juan Piantoni, CEO de INGOT y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (CAESACS), “la demanda se intensifica aún más en los meses previos a las elecciones y en los años electorales”.
La nueva sede, ubicada en Av. del Libertador 2442 (Olivos), cuenta con 350 m², alrededor de 1.500 cajas tradicionales en cinco tamaños y apunta tanto a residentes como a profesionales de la zona. Además, ofrece salas de reuniones —para clientes y no clientes— pensadas especialmente para operaciones inmobiliarias, así como cocheras de cortesía.
Entre los motivos más frecuentes que llevan a las personas a contratar estos servicios figuran las entraderas, robos, incendios, inundaciones y episodios de inseguridad mediáticos que vuelven a poner en agenda la importancia del resguardo físico de los valores.
“En INGOT brindamos un servicio de excelencia en resguardo de valores de cercanía, y esta nueva sucursal responde a la demanda creciente en la zona”, señaló Piantoni. “Nuestras bóvedas cuentan con nueve anillos de seguridad: puertas blindadas con sistema de esclusas y cerrojos, molinetes de alta seguridad, detectores de metales, puertas corredizas y reconocimiento biométrico de huella, rostro e iris, junto a ID y PIN personal. Todo el proceso es ágil, con sistema de turnos que evita demoras y garantiza privacidad y confidencialidad”.
De acuerdo con datos de CAESACS, la demanda de cajas de seguridad privadas creció un 35% en el último año. En promedio, el costo mensual de alquiler ronda los $46.000 —menos que llenar un tanque de nafta—, y puede contratarse por períodos flexibles.
Fundada en 2019, INGOT cuenta actualmente con siete sedes: Casa Central en CABA —donde funciona además la primera y única bóveda de arte del país—, Nordelta, Córdoba, Flores, Quilmes, Punta del Este y ahora Olivos. La empresa proyecta continuar su expansión hacia el interior durante el próximo año