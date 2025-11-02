Ingot amplía su red de cajas de seguridad y llega a Olivos

En un contexto global donde los bancos tienden a cerrar sus cajas de seguridad al migrar hacia un modelo más virtual, el mercado de empresas privadas de resguardo atraviesa un fuerte crecimiento. Según Juan Piantoni, CEO de INGOT y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (CAESACS), “la demanda se intensifica aún más en los meses previos a las elecciones y en los años electorales”.

La nueva sede, ubicada en Av. del Libertador 2442 (Olivos), cuenta con 350 m², alrededor de 1.500 cajas tradicionales en cinco tamaños y apunta tanto a residentes como a profesionales de la zona. Además, ofrece salas de reuniones —para clientes y no clientes— pensadas especialmente para operaciones inmobiliarias, así como cocheras de cortesía.

Entre los motivos más frecuentes que llevan a las personas a contratar estos servicios figuran las entraderas, robos, incendios, inundaciones y episodios de inseguridad mediáticos que vuelven a poner en agenda la importancia del resguardo físico de los valores.

“En INGOT brindamos un servicio de excelencia en resguardo de valores de cercanía, y esta nueva sucursal responde a la demanda creciente en la zona”, señaló Piantoni. “Nuestras bóvedas cuentan con nueve anillos de seguridad: puertas blindadas con sistema de esclusas y cerrojos, molinetes de alta seguridad, detectores de metales, puertas corredizas y reconocimiento biométrico de huella, rostro e iris, junto a ID y PIN personal. Todo el proceso es ágil, con sistema de turnos que evita demoras y garantiza privacidad y confidencialidad”.

La demanda de cajas de seguridad creció 35%

De acuerdo con datos de CAESACS, la demanda de cajas de seguridad privadas creció un 35% en el último año. En promedio, el costo mensual de alquiler ronda los $46.000 —menos que llenar un tanque de nafta—, y puede contratarse por períodos flexibles.

Fundada en 2019, INGOT cuenta actualmente con siete sedes: Casa Central en CABA —donde funciona además la primera y única bóveda de arte del país—, Nordelta, Córdoba, Flores, Quilmes, Punta del Este y ahora Olivos. La empresa proyecta continuar su expansión hacia el interior durante el próximo año