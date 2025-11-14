El oficialismo ganó las elecciones en Asociación de Magistrados

Basso, quien encabezaba la Lista Bordó, obtuvo 1.130 votos, mientras que la lista Celeste que es más cercana al peronismo, consiguió 689 y Compromiso Judicial, 527 y presidirá la Asociación de Magistrados, cuyos integrantes representan a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Por su parte, según algunas versiones, Basso estará acompañado por el fiscal Ricardo Sáenz, una reconocida figura del Ministerio Público Fiscal y que se integra como vicepresidente de la AMFJN.

image

“Agradezco a las y los asociados de la Asociación de Magistrados por honrarme con un nuevo mandato, en representación de la Lista Bordó; vamos a renovar nuestra labor para seguir consolidando una Justicia independiente, fuerte y cercana a la ciudadanía”, expresó Basso, tras el resultado.

Antes de ser elegido, en una entrevista con Diario Judicial, Basso había anticipado que si resultaba electo continuaría con “la firme postura institucional que hace más de dos décadas venimos manteniendo de rechazo ante los recurrentes intentos de los sectores políticos de los distintos gobiernos de turno de llevar adelante el traspaso de la justicia nacional”. Y expresó su negativa a “equiparar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia”.

Con esta victoria, la denominada lista retomó el control del Consejo Directivo de la Asociación que quedó integrado de la siguiente manera: 12 miembros de la lista Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso.

Los 12 consejeros que acompañarán a Basso en el citado consejo son: María Elena López, Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Sáenz, María Carolina Ocampo, Luciano Lauría, Eliseo Alejandro López, María Victoria Pereira, Manuel Pizarro, Marcelo Gallo Tagle, Natalia Caviglia, Alicia Braghini y Benjamín Solá.