Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se reunieron en el Senado

Luego del encuentro, Bullrich señaló que Villarruel se mostró “colaborativa” al analizar cómo acompañar los proyectos del Gobierno y cómo ordenar su tratamiento dentro del bloque oficialista.

Por su parte, Villarruel aseguró que la reunión fue “positiva” y “constructiva”. Comentó que revisaron los proyectos que llegarán a la Cámara alta y cómo será la organización interna de LLA en esta nueva etapa legislativa. Explicó, además, que su enfoque es mantener la colaboración institucional y garantizar que “se respete la Constitución”, especialmente en las discusiones que se abran en el Senado.

El diálogo sirvió para repasar de qué forma se ordenarán los temas que impulsa el Poder Ejecutivo. No detallaron cuáles son los primeros proyectos que ingresarán pero coincidieron en que necesitan una coordinación más clara para evitar demoras. También conversaron sobre el trabajo en comisiones y la necesidad de que el bloque mantenga criterios comunes en cada etapa del proceso legislativo.

Ambas funcionarias destacaron que la idea es sostener un esquema de comunicación constante entre el Senado y el Ejecutivo. Señalaron que esto ayudaría a prever tiempos de debate y a organizar mejor el rol de cada senador dentro del bloque de LLA.

Villarruel y Bullrich cerraron la reunión con el compromiso de mantener el diálogo abierto y de volver a reunirse cuando avancen los próximos proyectos que enviará el Gobierno