El Papa Francisco verá a la CGT y luego recibirá a la ministra Sandra Pettovello

La funcionaria se cruzará en Roma con dos de los tres triunviros de la central obrera, Héctor Daer y Pablo Moyano, quienes harán entrega al Papa de un documento que expresa su preocupación por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

También participarán de la reunión otros dirigentes gremiales como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Rodolfo Daer (Alimentación), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos), y Alejandro Gramajo (UTEP).

Otro de los viajará a Roma es Juan Grabois, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Lo hará para participar de un simposio que se realizará el 20 de septiembre en el Vaticano para conmemorar los diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares con el Santo Padre.

Pablo Moyano junto a Héctor Daer, en la sede de la central obrera. Pablo Moyano y Héctor Daer serán recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano.

Por su parte, Pettovello visitará al Papa Francisco y, si bien desde Capital Humano evitaron precisar la fecha del intercambio, trascendió que sería entre el lunes y el martes, después de la reunión con la CGT. Será la primera reunión a solas de la Ministra con la máxima autoridad eclesiástica, luego de haber participado en el intercambio que tuvo lugar el 14 de febrero junto a la comitiva presidencial encabezada por Milei que visitó el Vaticano.

Para Pettovello, el Papa “tiene que recibir a todos”, en referencia al encuentro con las autoridades sindicales y a uno de los líderes de los movimientos sociales. "Hablé unas pocas palabras con él cuando fui con la comitiva. Está enterado de lo que pasa en Argentina. Nosotros enviamos informes al Papa y él conoce la situación de la mano de Capital Humano. Le importa mucho”, sostuvo en la previa a la partida.

Grabois y Pettovello, vale recordar, están enfrentados judicialmente por el almacenamiento de alimentos en galpones, reclamados por los distintos sectores sociales. La denuncia inició con la demanda de las organizaciones al Ministerio de Capital Humano por discontinuar la entrega a los comedores y merenderos.

Francisco mantendrá esta serie de encuentros luego de una gira que comenzó en Indonesia y culminó en Singapur. Fue la misión pastoral más extensa del Papa en 11 años como cabeza de la Iglesia Católica: recorrió cuatro países ubicados en el sudeste asiático y Oceanía.

A su regreso, fue consultado sobre su posible viaje a la Argentina y respondió: "Si voy a ir, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas".