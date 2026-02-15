El peronismo ratificó su rechazo a la reforma laboral: "Una ley de patrones para patrones"

En declaraciones radiales, Mayans sostuvo que la iniciativa “es una ley de patrones para patrones” que limita derechos laborales históricos, y relató que el tratamiento fue “improvisado” y con cambios de último momento. “Fueron modificando artículos para conseguir quórum y ni siquiera estaba el texto definitivo”, afirmó, y calificó el debate como “viciado de nulidad desde el principio”.

Sin título-1 José Mayans, jefe del bloque peronista del Senado, cuestionó el contenido de la reforma laboral.

Mayans aseguró que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “No resiste análisis en la Justicia”, señaló, y anticipó que distintos sectores recurrirán a los tribunales. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que implica un desfinanciamiento del sistema previsional. “Le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”, expresó.

El senador apuntó, a su vez, contra las negociaciones políticas que posibilitaron la aprobación del proyecto. Habló de acuerdos “circunstanciales” y de una falta de coherencia con los principios históricos del justicialismo. “Se resignaron banderas fundamentales vinculadas a los derechos del trabajador”, manifestó.

Al ser consultado sobre el escenario económico, consideró que el programa implementado por Milei “no va a terminar bien” si no incorpora criterios de justicia social. “Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable”, advirtió, y vinculó la situación con tensiones crecientes en distintas provincias.

Te lo explico a vos también @madorni. El proyecto de porquería que mandaron para destruir a los trabajadores no menciona en ningún lado lo que tu miembro informante dijo en su exposición.



No leí lo que NO ESTÁ EN EL PROYECTO. No saben ni qué estamos votando.



— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 11, 2026

En la misma línea se expresó otro de los senadores de Unión por la Patria, Mariano Recalde, al opinar que el proyecto de reforma laboral "no va a generar empleo" y denunciar que el verdadero objetivo de la administración de Milei es "abaratar los despidos para alentarlos", en lugar de fomentar la producción nacional.

Recalde hizo especial hincapié en las modificaciones que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores, como la exclusión de conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios del cálculo indemnizatorio. "No hay que sacarle la plata al trabajador que se enferma", sentenció el legislador nacional, que también cuestionó el tope salarial impuesto a las remuneraciones. Según su visión, el modelo actual transformó a la Argentina en una economía de "especulación financiera" donde se prioriza la ganancia por "timba" por sobre la actividad productiva.

El referente kirchnerista también rebatió los argumentos oficiales sobre la supuesta modernización de las leyes de trabajo. "No habla de Inteligencia Artificial, no habla del home office... ¿Dicen que son modernos? Es volver atrás", expresó y, luego, aseveró que la ley omite los debates laborales del siglo XXI para centrarse en facilitar las desvinculaciones.