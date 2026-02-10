Espinoza aseguró que con unidad, juventud y futuro "el peronismo vuelve a enamorar"

Espinoza y remarcó la importancia de haber alcanzado consensos amplios para consolidar una propuesta política sólida, y en ese sentido, señaló que “este gobierno de (Javier) Milei, de extrema derecha e insensible, está generando la peor crisis económica de toda la historia; por eso es muy importante cómo el peronismo empezó a organizarse”.

Adelantó que “vamos a generar un gran frente electoral con toda la sociedad, con los sectores independientes, con los distintos sectores de la producción, el trabajo, los comerciantes y los empresarios nacionales”.

Fernando Espinoza

Espinoza destacó que EN la lista de La Matanza, “más del 70% son jóvenes del movimiento obrero, de los centros de estudiantes terciarios y secundarios, de nuestras universidades (Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de Innovación) y de cada una de nuestras ciudades y escuelas”.

“Es un crecimiento del peronismo, un peronismo unido, moderno, que va a interpretar los sueños de las nuevas generaciones de argentinas y argentinos”, aseguró.

Por su parte, Verónica Magario fue ratificada por segunda vez consecutiva como presidenta del Partido Justicialista de La Matanza; en esta oportunidad, acompañada por Liliana Yambrún como vicepresidenta primera. De este modo, nuevamente dos mujeres encabezan al peronismo del distrito.

Magario agradeció la amplitud y el espíritu participativo de la lista, y destacó la incorporación de jóvenes y de todos los sectores de la sociedad. “Esta es una nueva etapa para la Argentina y para el peronismo. Una etapa que nos encuentra unidos, con la responsabilidad de resistir la quita de derechos y de volver a construir un país con trabajo, producción, educación y salarios dignos”.

Para finalizar, Fernando Espinoza afirmó: “vamos por un nuevo peronismo unido, moderno y que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones y que genere un gran frente amplio electoral con todos los sectores independientes de la sociedad, para tener un nuevo presidente en el 2027 que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los comerciantes, productores rurales, pymes, los empresarios nacionales y de nuestros jóvenes”.