El PJ bonaerense respaldó a Cristina y llamó a construir una alternativa a Milei

El gobernador sostuvo que la administración libertaria representa “la expresión más payasesca de la derecha internacional” y cuestionó tanto sus políticas económicas como su alineamiento exterior.

“Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, aseguró, al reivindicar una de las principales consignas históricas del movimiento justicialista.

Críticas a la relación con Estados Unidos

También criticó la relación de Milei con Estados Unidos y advirtió sobre lo que consideró una creciente dependencia del país respecto de intereses extranjeros. “Argentina no puede recibir órdenes del extranjero”, sostuvo.

En otro tramo, Kicillof defendió la gestión bonaerense y aseguró que su administración buscó funcionar como un “escudo y red” frente a las consecuencias del ajuste nacional.

Entre las políticas que destacó mencionó la continuidad de la obra pública, la construcción de escuelas, la apertura de centros universitarios y la provisión de medicamentos.

Sin embargo, reconoció que las respuestas provinciales resultan insuficientes para enfrentar los problemas estructurales del país.

“No alcanza con ser oposición, no alcanza con luchar. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia o en un gobierno local”, advirtió.

A partir de ese diagnóstico, convocó al peronismo a construir una propuesta nacional que permita recuperar el Gobierno en 2027. También llamó a ampliar la base electoral y acercarse a quienes votaron a Milei, pero actualmente se sienten defraudados.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, expresó, al insistir en la necesidad de superar las diferencias internas y fortalecer la unidad del movimiento.

En ese sentido, reconoció que el justicialismo cometió errores y atravesó derrotas, pero sostuvo que debe actualizar sus propuestas sin abandonar sus principios históricos.

“Se dio la largada para ese triunfo que nos espera en el año 2027”, afirmó, al vincular el aniversario del 17 de octubre de 1945 con el desafío electoral que enfrenta el espacio.

Sobre el cierre, ratificó su disposición a recorrer el país y asumir responsabilidades en la reorganización del peronismo.

“Nuestra tarea es construir una alternativa, representar al pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, concluyó, antes de reivindicar a Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.