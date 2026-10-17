En el Día de la Lealtad, Máximo Kirchner envió un duro mensaje al peronismo

“Tenemos dos caminos, el de la autocompasión o el de la autoestima”, sostuvo. Y llamó a “salir a dar la pelea, casa a casa, rancho a rancho, fábrica a fábrica para realmente volver a poner a la Argentina de pie”.

Máximo Kirchner junto a Capitanich en Chaco.

Intentos de acercamiento

El diputado también recordó los intentos de acercamiento entre distintos sectores del justicialismo durante 2018 y cuestionó a quienes, según afirmó, en aquel momento “le dieron vuelta la cara a Cristina” Fernández de Kirchner.

En defensa de la expresidenta, sostuvo que su situación judicial responde a los intereses del poder económico concentrado y reivindicó las políticas implementadas durante sus gobiernos, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, el Procrear y Conectar Igualdad.

“A Cristina hoy el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José”, aseguró. Además, consideró que, si hubiera adoptado otras decisiones durante su gestión, estaría en libertad.

Más allá de los cuestionamientos internos, Kirchner apuntó contra la administración de Javier Milei y aseguró que, a casi tres años de su llegada a la Casa Rosada, las promesas oficiales no se reflejaron en mejoras para la población.

Retrocesos

En ese sentido, enumeró una serie de retrocesos que atribuyó al Gobierno: “Menos trabajo”, “menos salario”, “menos educación”, “menos salud”, “menos dignidad” y “menos oportunidades”.

También cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que beneficia a empresas mineras y petroleras extranjeras mientras los comerciantes y empresarios nacionales enfrentan mayores dificultades.

Finalmente, advirtió sobre el endeudamiento de las familias y reclamó que el peronismo construya propuestas concretas para recuperar los salarios, fortalecer la educación y la salud públicas y garantizar medicamentos a los jubilados.

En el cierre, convocó a la militancia a mantener la organización y recuperar la confianza para enfrentar el escenario político y económico. Su mensaje dejó planteada una doble confrontación: contra el Gobierno nacional y hacia el interior de un peronismo que todavía busca definir su rumbo electoral para 2027.

Privilegios a los que más tienen

Antes del acto, el diputado nacional y líder de La Cámpora participó de un encuentro con vecinos de Resistencia donde cuestionó al Congreso, defendió a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que pueda volver a competir electoralmente.

“En el Congreso volvieron a garantizarle privilegios a los que más tienen”, sostuvo el dirigente peronista, quien apuntó contra las políticas oficiales y la falta de respuestas ante el endeudamiento de los hogares, los problemas en materia de discapacidad y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, cuestionó a los sectores políticos que, según consideró, le dieron la espalda a iniciativas destinadas a aliviar las dificultades económicas de la población. También criticó lo ocurrido con la Ley de Tierras y responsabilizó a la Corte Suprema por la situación normativa que atravesó el país.

Kirchner puso especial énfasis en el impacto de las medidas económicas sobre las provincias y acusó a la administración libertaria de concentrar sus decisiones en la Ciudad de Buenos Aires.

No se mira al Interior

“Argentina no son solo las 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó. Y agregó: “Este Gobierno mira con la nuca a las provincias”, al considerar que desde la Casa Rosada se trata a los habitantes del interior como ciudadanos de segunda categoría.

El diputado también advirtió sobre las consecuencias del modelo económico para la producción nacional. Según sostuvo, las decisiones oficiales benefician a las compañías extranjeras en detrimento de los empresarios, comerciantes y trabajadores argentinos.

“Hay una gran mayoría que la está pasando mal y una pequeña minoría que la está pasando bien”, señaló, al describir una crisis que, a su entender, afecta transversalmente a distintos sectores de la sociedad.

"Cristina está secuestrada"

En otro tramo de su intervención, el referente de La Cámpora volvió a defender a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, y cuestionó duramente al Poder Judicial por su situación judicial y las restricciones para competir en elecciones.

Kirchner sostuvo que la expresidenta está “secuestrada por el Partido Judicial” y aseguró que existe una persecución motivada tanto por las políticas que impulsó durante sus gobiernos como por su condición de mujer.

Además, comparó su situación con la de los expresidentes Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, a quienes cuestionó por sus respectivas gestiones. En particular, apuntó contra Macri por el endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, convocó a la militancia a organizarse para reclamar que Cristina pueda volver a ser candidata. “Tenemos que darnos una mano y juntar fuerza para lograr que la compañera Cristina pueda estar en una boleta y la podamos votar”, expresó.

Finalmente, Kirchner se refirió a las dificultades cotidianas que enfrentan los chaqueños y mencionó los problemas para acceder a medicamentos y afrontar las tarifas de los servicios públicos.

“La gente no tiene la culpa. Está haciendo todo lo que puede para sobrevivir y bastante paciencia está demostrando”, concluyó, al insistir en la necesidad de construir una alternativa política que priorice a los trabajadores, las familias y la producción nacional.