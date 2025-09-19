El SAME abrió una base operativa en Once

La base número 30 del SAME, ubicada en Catamarca y Moreno, apunta a potenciar la operatividad en un área que registra altos índices de auxilios en barrios como Balvanera, Almagro y Monserrat.

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia, que hoy es de cinco minutos.

Embed El SAME es un orgullo para todos los porteños y un modelo de referencia en América Latina y el mundo: un sistema rápido, eficiente y siempre cerca de los vecinos.



Hoy inauguramos la base número 30 en Balvanera y presentamos el primer centro de comando móvil, eléctrico e… pic.twitter.com/DHkwWwgvAK — Jorge Macri (@jorgemacri) September 19, 2025

Jorge Macri: "El SAME es un orgullo para los porteños"

"El SAME es un orgullo para todos los porteños y un modelo de referencia en América Latina y el mundo: un sistema rápido, eficiente y siempre cerca de los vecinos", aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, durante la inauguración de la base Once montada sobre la Plaza Manzana 66

Y agregó: “Uno de los compromisos que asumí en campaña fue fortalecer el SAME. Ésta es la quinta base que inauguramos, en una zona muy densa y con mucho tráfico que requería una cobertura adicional, así que estamos muy contentos”,

Macri estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Un equipo de1.300 personas

El SAME cuenta con un equipo de 1.300 personas que atiende a alrededor de 250 mil llamadas por año, dos helicópteros con base en Puerto Madero y 12 helipuertos donde aterrizar. Además dispone de un parque automotor de 110 vehículos (70 ambulancias y 40 unidades especiales: motos, helicópteros, unidades de especialidades como neonatología o terapia intensiva). Su red de servicios también incluye el SAME Psiquiátrico, preparado para atender emergencias en la vía pública.

A esto se suma la implementación de nuevas tecnologías y más recursos de equipamiento con el fin de optimizar los servicios y permitir que las ambulancias lleguen más rápido, para seguir afianzando al SAME como modelo de referencia en el ámbito nacional y regional.