La semilla que frena el envejecimiento y protege el corazón

El equipo se centró en medir cinco biomarcadores inflamatorios, indicadores clave de cómo avanza la edad en nuestro organismo. Entre ellos, la proteína hsCRP, considerada un marcador de inflamación crónica y riesgo cardiovascular, mostró una reducción anual del 8,4 % en los participantes que consumieron suplementos de cacao.

Este hallazgo -publicado en la revista Age and Ageing. señala que los flavonoles, compuestos naturales presentes en el cacao y en otros vegetales, desempeñan un papel central en la reducción de procesos inflamatorios. Al disminuir la inflamación, se podrían prevenir enfermedades crónicas como las cardiovasculares, responsables de una alta tasa de mortalidad global.

Los resultados también revelaron diferencias según el género: en las mujeres se observó una ligera baja en la proteína IL-6, asociada a la inflamación, mientras que en ambos sexos se registró un aumento en la proteína inmunitaria IFN-γ, lo que abre la puerta a futuras investigaciones sobre el rol del cacao en la modulación del sistema inmune.

En un ensayo previo, conocido como COSMOS, ya se había detectado que el consumo de suplementos de cacao estaba vinculado con una reducción del 27 % en la mortalidad por enfermedades cardíacas. Ahora, este nuevo análisis refuerza la hipótesis de que la semilla no solo tiene propiedades antioxidantes, sino también un efecto directo sobre el envejecimiento inflamatorio.

"Es hora de prestar más atención a los alimentos de origen vegetal, y en particular al cacao rico en flavonoides", subrayó el investigador Howard Sesso.