EEUU confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”, señaló la sede diplomática a través de su cuenta oficial en la red social X.

En el mismo mensaje, difundido también en inglés, la representación estadounidense destacó que el funcionario asumirá formalmente sus funciones una vez que arribe al país.

Su designación fue aprobada con 51 votos positivos, contra 47 negativos. Lamelas no estuvo presente en el recinto del Senado.

Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia. Su nombramiento constituyó una decisión sorpresiva, ya que Lamelas no tiene una trayectoria diplomática ni experiencia previa en política exterior.

Este movimiento político responde a la línea implementada por la administración Trump de designar embajadores cercanos o considerados afines, con antecedentes exitosos en actividades privadas.

La llegada de Lamelas no pasa desapercibida: hace menos de dos meses, sus declaraciones en Washington generaron revuelo. En julio, habló de “corrupción por parte de los chinos” y de la influencia de Pekín en provincias argentinas, despertando críticas cruzadas.

Además, se refirió a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, prometiendo asegurarse de que “reciba la justicia que se merece”, lo que provocó un amplio repudio y volvió a poner bajo la lupa la relación entre la Casa Rosada y la administración estadounidense.

El vínculo con Javier Milei se evidenció durante el viaje del presidente argentino a Mar-a-Lago. Aunque Milei no logró reunirse con Donald Trump, coincidió con Lamelas en el club privado de Palm Beach. Allí se tomaron fotos y se mostraron apoyo mutuo, consolidando la relación política que ahora se formaliza con la designación del embajador.