Reforma laboral: la CGT marcha el lunes para acompañar una presentación en la Justicia

La central obrera acompañará una presentación judicial contra la Reforma Laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

Embed Jorge Sola, secretario general de la CGT: "Nos movilizaremos el día lunes a Plaza Lavalle"



[VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/PfQbnHpMnf — C5N (@C5N) February 25, 2026

De esta forma lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN. Así optó por una alternativa más moderada y desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretarán los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo ante los medios que el próximo lunes habrá una “movilización hacia Plaza Lavalle acompañando la petición a la Justicia".

image

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

En la CGT buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad que implica reducciones de entre un 25 y 50% en los haberes que cobran los trabajadores.

Asimismo, señaló que ese tema “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso” que tiene el proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno nacional.

“Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, planteó el libertario en una entrevista a Infobae.

En la misma línea, indicó que “con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema” porque para LLA es de suma importancia cortar con las licencias exageradas y abusivas, como las que “sufren tanto en lo privado como en el sector público”. “Los certificados médicos truchos y hay que hacer algo”, añadió el senador.