El Senado decidió por mayoría la expulsión de Edgardo Kueider

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1867291188400718207&partner=&hide_thread=false Con 60 votos afirmativos queda aprobado el proyecto que dispone la remoción del senador Edgardo Kueider — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 12, 2024

Durante la sesión, la Cámara Alta reunió un total de 61 votos a favor de la destitución de Kueider, quien había sido detenido previamente en Paraguay en posesión de más de 200 mil dólares sin declarar.

En tanto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, aclaró que aunque su intención era "suspender a Kueider", al no alcanzar los números "vamos a votar por la expulsión". "Se necesitan dos tercios para eso y no lo hemos podido conseguir. A la vez, no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación porque no sería bueno para nosotros no sancionarlo", explicó.

En cuanto a la situación de Kueider, hubo dos pedidos: expulsión y suspensión. El primero fue impulsado por el interbloque peronista de la cámara alta que lidera José Mayans, mientras que la suspensión fue alentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con apoyo parcial del PRO y otros espacios referenciados en gobernadores y algunos legisladores con autonomía.

Embed

La votación se encauzó alrededor del pedido de remoción que impulsó el interbloque peronista que lidera el senador José Mayans (Formosa) y que fue resistido hasta esta mañana por algunos integrantes del resto de las bancadas.

Los votos negativos los aportaron cuatro senadores del PRO y un radical: Alfredo De Angeli (Entre Ríos); Carmen Álvarez Rivero (Córdoba); Andrea Cristina (Chubut) y Martín Goerling Lara. El restante lo aportó el correligionario Maximiliano Abad (Buenos Aires). El poroto de la abstención, por su parte, lo jugó Juan Carlos Romero (Salta).

El ingreso de la solicitud de quitarle los fueros a Kueider por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado minutos antes del inicio de la sesión, que arrancó pasadas las 11:20, pateó el tablero político de la Cámara alta y envalentonó a senadores de los bloques aliados al Gobierno que no estaban de acuerdo con votar la suspensión.

La suspensión de Kueider era la opción intermedia a la que habían arribado La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) -ambos partidos con disidencias internas para plegarse a esa iniciativa-, al igual que los bloques denominados federales que, en su mayoría, tienen terminales en gobernadores.

Estos espacios resistían el pedido de expulsión de Kueider -alentado oficialmente por el peronismo- a raíz del eventual ingreso en reemplazo de Kueider de Stefanía Cora, -la segunda en la lista del Frente de Todos del 2019 por la ingresó el entrerriano- referenciada en La Cámpora.

Se profundiza el escándalo con Kueider, luego de pretender ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Se profundiza el escándalo con Kueider, luego de pretender ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

Clausuraron el despacho de Kueider, mientras el Senado definía su futuro

La Justicia ordenó la clausura del despacho en el Senado de Edgardo Kueider, el senador preso en Paraguay por internar cruzar el Puente de la Amistad, que conecta Brasil y el suelo paraguayo, con más 200.000 dólares en efectivo sin declarar.

La medida fue luego de que se conociera el pedido formal de desafuero impulsado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Kueider por otra causa paralela de presunto enriquecimiento ilícito.

Arroyo Salgado pidió quitarle los fueros a Kueider para poder efectuar su detención, previo a solicitar la extradición a la Justicia paraguaya, que le otorgó la semana pasada el beneficio de la prisión domiciliaria luego de que el senador pagara una fianza.