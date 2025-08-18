Por la ciclogénesis, Javier Milei suspendió el acto de campaña en Junín

“A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, Milei ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín”, informó la Oficina del Presidente en su cuenta de la red social X.

"Esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 kilómetros por hora”, agregó el comunicado.

Según el organismo de custodia del Presidente, “el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1957554773433233839&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025

Elecciones 2025: LLA afina la campaña e incluye al PRO

Los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo visitaron este lunes el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, en un encuentro que significó la largada de la campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre. Las oficinas ubicadas en el salón Martín Fierro del primer piso de Casa Rosada oficiaron de sede del intercambio, que se dio en la previa a la habitual reunión de la reducida mesa de campaña bonaerense y permitió aceitar los ejes y repartir las actividades a desempeñar.

El encuentro contó también con la presencia del armador bonaerense, Sebastián Pareja. y los legisladores del PRO se fueron con tarea luego de haber intercambiado durante más de una hora: unificar la estrategia para disputar las elecciones de septiembre y octubre, por lo que LLA y sus socios se reparten la provincia de Buenos Aires.

Si bien la ingeniería estará centrada en la figura de Milei, que durante las próximas semanas se mostrará en Lomas de Zamora y Moreno, cada actor de peso hará lo propio para hacer pie en la Provincia, territorio dominado mayormente por el peronismo. Del lado del partido amarillo, Santilli tiene asignadas la Segunda y la Cuarta Sección, mientras que Ritondo escoltará el próximo jueves en Mar de Ajó al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que además es cabeza de lista por la Quinta Sección.

El objetivo es que en las semanas que restan para la elección del 7 de septiembre todos los voceros y referentes de peso de LLA y PRO protagonicen actividades que les permita recorrer la mayor cantidad de regiones de la Provincia.

“Debemos tener en cuenta que ahora tenemos dos elecciones en la Provincia y tienen que encajar dos campañas”, dijo Ritondo al término del encuentro en Casa Rosada y sumó: “Si bien tienen un mismo fin y simbología, son dos campañas distintas, una para octubre, donde se habla de lo nacional, y el 7 de septiembre, donde discutimos por qué nunca más el kirchnerismo y los efectos que ha causado en el país y en la Provincia”.

Santilli aseguró, por su parte, que su rol será el de “acompañar” al gobierno en el Congreso y vaticinó un triunfo del espacio en septiembre y octubre. “No volvamos para atrás, primera reflexión”, dijo el candidato a diputado nacional y agregó: “Es muy importante la presencia de Milei en territorio, es muy importante, es el hombre que tracciona, es el Presidente que tracciona”.