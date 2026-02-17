El titular de la UOM Córdoba calificó de "dominguero" y "tibio" el paro convocado por la CGT

“Es paro con movilización, no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales”, afirmó Urbano en declaraciones a Radio Mite. Señaló que la discusión no se limita a un reclamo salarial, sino que involucra la eventual pérdida de derechos laborales.

El dirigente sostuvo que la reforma impulsada por el presidente Javier Milei implica “quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores” y advirtió que la gravedad del proyecto exige un “paro activo y por tiempo indeterminado”. A su entender, la huelga dispuesta por la CGT no está a la altura del conflicto.

Las críticas se producen en medio de diferencias internas dentro del movimiento obrero ante la inminente sanción definitiva de la reforma laboral en Diputados. Si bien la CGT convocó a un paro nacional, sectores más confrontativos consideran que la central actuó con moderación frente al avance legislativo.

La UOM La UOM, las CTA y gremios de CGT se movilizaron en Córdoba contra la reforma laboral

Urbano, que integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), remarcó que en Córdoba la modalidad será un paro activo con abandono de tareas desde las 10 en cada ciudad. Indicó además que, con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor desde las 0 horas, quienes puedan trasladarse a Buenos Aires se movilizarán al Congreso.

El titular de la UOM cordobesa sostuvo que el Gobierno descarga “el ajuste únicamente al empleado” y a los jubilados. Planteó que ante la falta de diálogo con la administración nacional, el recurso que queda es el derecho de huelga consagrado en la Constitución.

En ese marco, volvió a cuestionar a la conducción de la CGT y consideró que la convocatoria a una huelga con movilización “no tendría que haber salido de una organización o de un frente, sino de nuestra central”.

Las declaraciones de Urbano exponen la tensión interna en el sindicalismo en la antesala del debate parlamentario y anticipan un escenario de mayor confrontación si el proyecto de reforma laboral obtiene la aprobación en el Congreso.