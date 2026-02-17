Paro de la CGT: Omar Maturano confirmó que no habrá transporte en todo el país durante el debate en dipuatdos

El titular de La Fraternidad sostuvo que la medida será sin movilización y que responde al malestar de las bases sindicales frente al proyecto oficial. “Está confirmado paro total de actividades sin movilización”, afirmó, y explicó que si el transporte no funciona no es posible movilizar trabajadores, en referencia a sectores que impulsaban protestas en la calle.

En declaraciones radiales, Maturano calificó a los funcionarios del Gobierno de “mentirosos” y sostuvo que la reforma busca “llevar a la esclavitud” a los trabajadores. Advirtió además que, si la iniciativa es aprobada, podrían avanzar otras modificaciones como cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales y en el sistema previsional.

omar-maturano-la-fraternidadjpg

El sindicalista cuestionó al presidente Javier Milei por impulsar el proyecto y sostuvo que contradice sus promesas de campaña. “La promesa fue ir contra la casta, no contra los trabajadores”, señaló, y agregó que el Gobierno está tomando medidas que afectan derechos laborales conquistados.

Según detalló, la paralización alcanzará a colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas. Remarcó que el respaldo de los gremios del transporte resulta clave para garantizar la efectividad de la huelga, al tratarse de sectores estratégicos para el funcionamiento de la actividad económica.

Maturano también puso el foco en el derecho a la protesta y afirmó que el proyecto restringe la posibilidad de realizar paros, asambleas y medidas de fuerza en los lugares de trabajo. “El derecho a protestar es el más importante”, sostuvo, y consideró que la reforma generará mayor conflictividad y más litigios laborales.

En uno de los tramos más duros de sus declaraciones, calificó de “traidores” a los legisladores que respaldaron la iniciativa y cuestionó que hayan dado quórum para su tratamiento. Señaló que representantes sindicales intentaron reunirse con diputados antes del debate, pero que no todos los recibieron.

Frente a las acusaciones oficiales que atribuyen al paro un carácter político, el dirigente rechazó esa interpretación y aseguró que su gremio ha realizado medidas de fuerza contra distintos gobiernos. “Nosotros le paramos a todos”, afirmó, y sostuvo que la protesta responde exclusivamente a la defensa de los derechos laborales.