El dirigente cerrará la campaña este jueves en Mar del Plata, junto a Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de formula, y Axel Kicillof, aspirante a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Frases destacadas de Alberto Fernández

• "Le hemos propuesto a cada uno de los argentinos y argentinas la posibilidad de construir una nueva realidad para nuestro país. Ha llegado la hora de que todos, cualquiera sea el lugar que habiten, sean tratados como argentinos, todos iguales, con todas las oportunidades. Se acabó la Argentina de los privilegios."

• "En Capital Federal existen los mismos ingresos per cápita que en Bélgica, y a mí me indigna que otras personas no tengan las mismas oportunidades. Sepan, en todas las provincias, que el 10 de diciembre vamos a empezar una nueva historia. Va a ser la historia que lleve a todos los argentinos a la casa de gobierno, vamos a defender los derechos de todos y todas. La Argentina federal va a ser una realidad. No voy a ser un presidente, voy a ser un presidente con 24 gobernadores."

• "No han sabido controlar nada. Lo único que hacen es gastar las reservas. Pero yo les prometo que vamos a volver a priorizar la salud pública, a llevarle las vacunas a sus hijos, a darle educación a los pibes, a estar donde el Estado ha dejado de estar. Allí, donde abandonaron todo, vamos a estar. Para que en cualquier latitud de la Argentina todos tengan los derechos y las oportunidades que merecen".

• "Queremos una provincia con trabajo para todos, con trabajo formal para todos. Vamos a levantar las persianas que se han bajado. Vamos a hacer funcionar las empresas que han cerrado y vamos a llenarlas de trabajadores, porque así la Argentina ha crecido siempre."

• "A los que trabajan, nunca les vamos a sacar derechos."

• "Vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos. Vamos a volver con más compromiso. No es verdad que la Argentina está condenada a soportar este presente. Nos han hecho creer que es nuestra culpa, que somos los culpables."

• "Fuimos, somos y siempre seremos una sociedad que da derechos. Y una sociedad que da derechos no atrasa, atrasa la que le quita derechos a la gente."

• "El 10 de diciembre comienza otro tiempo en la Argentina. Quiero estos días que salgan a la calle, lo que somos nosotros se lo debemos a todos ustedes, a quienes tuvieron la generosidad de acompañarnos. Hay que convencer a todos de que hay otra Argentina que podemos construir entre todos."

• "Hay una Argentina que construir, es el país que nos merecemos, y lo vamos a hacer entre todos y todas."