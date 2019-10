Los guarismo indicaron que el mandatario superó su marca de la PASO, y la adhesión que tuvo en 2011 y 2015; al tiempo que el Frente de Todos a nivel nacional cosechó en el distrito el 55,20 por ciento de votos contra el 32,39 por ciento de Juntos por el Cambio y a gobernador, Axel Kicillof llegó al 55,70 por ciento ante María Eugenia Vidal que obtuvo el 35,25 por ciento.

Desde el balcón de la sede del PJ avellanedense, Laprida al 100, ante centenares de seguidores, el ganador envió sus felicitaciones a quienes resultaron electos a nivel nacional y provincial, y destacó: "En Avellaneda sacamos nada más que el 61 por ciento de los votos, la elección ha sido muy difícil".

Agradecimiento a la familia

Además, explicó: "El triunfo es producto del trabajo, de las convicciones, de las organizaciones políticas, de todos los que cada día trabajan por la gestión. Quiero agradecerle, fundamentalmente, a mi compañera Magdalena (Sierra) que me sostiene fuertemente, a mis hijos, que me acompañan y también me sostienen en los momentos más complejos".

El intendente tuvo un interesante número de corte de boleta a favor con 5 puntos más que Alberto Fernández y que Axel Kicillof.

También había ocurrido en 2011, donde sacó 3 puntos más que la propia Cristina Fernández. Otro reelecto fue el titular del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco y la mayoría en las bancas se amplió a nivel peronismo que en las legislativas de 2017 donde apenas había pasado el 45 por ciento de votos. Esta vez, regresaron los renovadores al oficialismo.

Por su parte, quien fue candidato de Juntos por el Cambio, Luis Otero, desde el comité de la avenida Belgrano al 700 aseguró que continuará trabajando políticamente pese a haber sido vencido. "Vamos a seguir laburando para que Avellaneda cambie definitivamente. Este es el comienzo de una nueva etapa", dijo Otero a poco de conocerse una tendencia que casi los dobla en votos. Además, agradeció a quienes lo votaron, "a los fiscales y todos los que apostaron por una ciudad diferente".

Por su parte, Maximiliano Alvarez (Consenso Federal) sostuvo en un comunicado que "cerramos esta primera gran etapa de nuestro proyecto con la frente en alto, sabiendo que el objetivo de presentar nuestra lista en las elecciones fue cumplido, y habiéndole mostrado a los vecinos el camino por el cuál creemos que la política produce cambios: recorriendo los barrios y escuchando las necesidades de los vecinos, que son lo más importante". Pese a las expectativas, su lista no llegó al piso como para pelear por una concejalía.