Elecciones 2023: de que equipo son los candidatos a presidente

Para empezar, Sergio Massa es hincha de Tigre. El candidato por Unión por la Patria ha estado presente en miles de partidos del Matador, entre ellos en el de la coronación en la Copa de la Liga 2019, la primera estrella de la institución. Fue intendente del municipio de su club y su cuñado, Martín Galmarini, es ídolo de Tigre.

sergio-massa-tigre-campeon_w862.webp

Luego, Patricia Bullrich es de Independiente y fue vista en la cancha cantando canciones. Además, el año pasado en las últimas elecciones que atravesó el club la candidata de Juntos por el Cambio militó a favor de la fórmula que, en ese entonces, integraban Fabián Doman y Néstor Grindetti y que ganó la presidencia.

Y habrá clásico de Avellaneda en la interna de Juntos por el Cambio porque Horacio Rodríguez Larreta es fanático de Racing, club que su padre presidió entre 1977 y 1978 hasta que fue secuestrado por la última Dictadura.

657020-bullrich_0.jpg

portada-rodriguez-larreta.jpg

"Durante un partido contra River que no me lo olvido más, ganamos 3 a 2 y la prensa empezó a comentar lo raro que era que el Presidente no fuese a ver el partido. Esto en las noticias no aparecía, pero su desaparición se hizo pública a través de los medios deportivos. Eso lo salvó, Racing le salvó la vida", recordó en Caja Negra.

Por su parte, Javier Milei era de Boca y tenía de ídolo a Palermo pero dejó de serlo cuando Angelici trajo a Riquelme "en un acto de populista" y pasó a ser "anti Boca" cuando llegó Gago porque "era un 5 con menos marca que la salada". De hecho, tras el ingreso de Pintita, el liberal pasó a hinchar por River en la final en Madrid.

En cuanto a los candidatos peronistas, Juan Grabois, quien competirá en una interna con Massa, es de Boca y Guillermo Moreno, quien se postula con su partido, de Racing (de hecho, hasta frenó un debate en televisión para festejar un gol de la Academia contra Lanús durante la Liga Profesional 2022). Por su parte, Grabois resaltó más de una vez: "Yo soy riquelmista, lo que diga Juan Román Riquelme está bien".

Mientras que Myriam Bregman y Gabriel Solano, quienes competirán en estas PASO en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, son de Estudiantes de La Plata y River. respectivamente. "Cuando estaba por parir pedí saber cómo iba un partido. Si hubiese tenido un hijo varón tal vez le ponía Juan Sebastián por Verón", reconoció la candidata y el candidato estuvo en banderazos del Millonario y suele festejar por Twitter.

FRo8cHdXMAAicOy.jpg_large

solano-obelisco.jpg

Por último, Marcelo Ramal es de Argentinos Juniors (va con su familia a la cancha), Manuela Castañeira de Boca y Juan Schiaretti, de Racing de Córdoba: "Como cordobés y especialmente como hincha, quiero felicitar al plantel por el triunfo en la final del Torneo Federal A y el ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. ¡Gracias por esta alegría!".