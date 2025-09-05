Elecciones 2025: dónde voto el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses pueden consultar el padrón electoral publicado por la Junta Electoral provincial para saber dónde votar.

En este informe, todo lo que se debe saber sobre el próximo comicio en territorio bonaerense

1 - Dónde voto

Los ciudadanos bonaerenses habilitados a votar ya pueden consultar el padrón definitivo, según informó la Junta Electoral provincial.

Para esto, es necesario ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense, ingresar el número de DNI del votante, elegir el género tal como aparece en el documento, rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

2 - ¿Qué hago si no figuro en el padrón electoral?

Si un elector no figura en el padrón de la provincia de Buenos Aires, puede notificarlo enviando su consulta al correo electrónico [email protected].

También es posible contactar a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que brinda asistencia para estos casos.

3 - ¿Qué cargos se votan?

En estos comicios se renovarán 23 senadores titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes, la mitad de cada una de las cámaras. Es un recambio que puede modificar el equilibrio de fuerzas en la Legislatura provincial.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, cada una con representación proporcional en las cámaras legislativas. En 4 secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las 4 restantes se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava).

En la última semana, los espacios políticos inscriptos ante la Junta Electoral presentaron las listas seccionales:

Fuerza Patria confirmó a Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura) como cabeza de lista en la Primera Sección y a la vicegobernadora Verónica Magario en la Tercera, las 2 secciones con mayor cantidad de electores habilitados para votar.

La Libertad Avanza (con el PRO) presentó a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, como cabeza de lista en la Primera Sección, y al ex comisario de la Bonaerense Maximiliano Bondarenko en la Tercera.

4 - El sistema de votación

En el distrito bonaerense, la votación provincial del 7 de septiembre será con la tradicional boleta partidaria o “lista sábana”.

Cada partido o frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos, que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra. Tras identificarse, el votante recibe un sobre firmado por las autoridades de mesa e ingresa al cuarto oscuro o box de votación donde están exhibidas todas las boletas.

Se puede elegir una boleta completa (es decir, votar a un mismo partido en todas las categorías) o ir cortando secciones de diferentes boletas (si querés combinar diferentes espacios políticos). Si el sobre está vacío o falta una categoría, el voto será en blanco. Si hay más de una boleta de una misma categoría, será nulo.

Elecciones legislativas generales

Finalmente, el domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas generales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Para esta votación, en todas las jurisdicciones se implementará la Boleta Única de Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. Este instrumento muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría.