Elon Musk señaló que Milei sería un gran cambio para el país

En su cuenta de la red, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, compartió una foto con el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien estuvo en la Argentina para realizarle una entrevista.

Y entre las respuestas que obtuvo ese posteo estuvo la de Musk quien, además de darle like a la foto, comentó: “Would be quite a change", o sea que Milei representaría un gran cambio para el país.

De esta manera, queda en claro que el ala conservadora de la política del país norteamericano vería con buenos ojos a Milei como nuevo presidente argentino.

Sin ir más lejos, Tucker Carlson es un reconocido periodista estadounidense que trabajó en Fox News, la cadena televisiva que apoyó decididamente la candidatura de Donald Trump.

Este año fue despedido de la señal, que intento cambiar su imagen desde la salida del fallecido Roger Ailes, al que muchos consideran como el refundador de Fox News, quien debió dejar la cadena por problemas con los hijos del fundador Rupert Murdoch.