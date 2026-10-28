El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación a Quirno para conocer si hubo conocimiento previo o colaboración de funcionarios argentinos en el traslado. También reclamó información sobre el posible uso de recursos públicos, estructuras de seguridad o servicios de inteligencia para facilitar la salida del excandidato brasileño.

DIPLOMACIA O AMIGUISMOJavier Milei, le guste o no, tiene mucho que explicar sobre su vínculo con la familia Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso por liderar un intento de golpe de Estado. Su hijo Flávio no entregó los pasaportes que le pidió la Justicia después de perder el domingo y, según su entorno, ya está en Estados Unidos. Allí también está su hermano Eduardo, sustraído de la Justicia brasilera.Si Milei decidió dañar el vínculo con nuestro principal socio comercial por su amistad con esta familia, sus funcionarios tienen que rendir cuentas en el Congreso. Por eso vamos a impulsar la interpelación del canciller Pablo Quirno, para que explique si nuestra política exterior la decide el interés de la Argentina o la amistad del Presidente con los Bolsonaro. — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 28, 2026

Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi anunció que pedirá la interpelación de Santilli. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo el diputado, quien además advirtió que la Argentina no puede convertirse en una ruta de escape para quienes buscan evadir a la Justicia.

Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no. Por eso estoy presentando el pedido de interpelación del Jefe de Gabinete @diegosantilli . Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del gobierno. Un país que se presta para burlar a la Justicia y a las autoridades de otro país no es confiable. Brasil, además, es un país hermano. La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 28, 2026

Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamará la presencia de Quirno y Monteoliva en el Congreso. El legislador acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa mediante Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y exigió que los funcionarios den explicaciones ante los legisladores.

Voy a pedir la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores y de la ministra de Seguridad. Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso.Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil. — maxi ferraro (@maxiferraro) October 28, 2026

Según confirmó Migraciones, Bolsonaro ingresó el martes a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Desde allí se trasladó al aeropuerto misionero con acompañamiento de efectivos de la PSA y abordó un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador. El miércoles por la mañana llegó a Miami.

En la Casa Rosada sostuvieron que no había pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados en la Argentina, aunque el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y ordenado la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La controversia se suma a las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados para aprobar la ley Malvinas. El dictamen incorporó cambios al proyecto original, entre ellos modificaciones a las restricciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, una reformulación de los delitos cuestionados y mayores facultades de control para el Congreso.

Con el respaldo de Pro, la UCR y sectores dialoguistas, el Gobierno busca sostener los acuerdos parlamentarios, ahora bajo la presión de los pedidos de interpelación y las dudas opositoras sobre la actuación de los organismos de seguridad.