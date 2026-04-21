En tiempos de crisis la sociedad recurre a la Justicia, declararon especialistas

Señaló que los cuestionamientos suelen estar asociados a la reincidencia delictiva y a la lentitud en causas de corrupción, pero remarcó que, “en contextos críticos, la sociedad recurre sistemáticamente a la abogacía”. “Lo hizo durante la dictadura con los habeas corpus, en el corralito para recuperar ahorros y en la pandemia para garantizar libertades. Es una profesión ligada de manera indisoluble a la seguridad y a las garantías de la paz social”, afirmó Biglieri. (foto)