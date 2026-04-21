En tiempos de crisis la sociedad recurre a la Justicia, declararon especialistas

Profesionales del derecho destacaron también el nuevo Código Procesal Civil que se aplica en Neuquén, el cual “apuntala la imparcialidad” que debe tener un magistrado.
El Primer Encuentro Nacional de la Abogacía, que reunió a referentes institucionales, magistrados y colegios profesionales de todo el país, dejó, entre otros, el rol central de la Justicia en momentos de crisis institucionales y la aplicación de nuevos códigos que garantizan la imparcialidad de los magistrados.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el profesor universitario Alberto Biglieri advirtió sobre “la tensión entre la percepción pública de la Justicia y la función de los abogados”.
Señaló que los cuestionamientos suelen estar asociados a la reincidencia delictiva y a la lentitud en causas de corrupción, pero remarcó que, “en contextos críticos, la sociedad recurre sistemáticamente a la abogacía”. “Lo hizo durante la dictadura con los habeas corpus, en el corralito para recuperar ahorros y en la pandemia para garantizar libertades. Es una profesión ligada de manera indisoluble a la seguridad y a las garantías de la paz social”, afirmó Biglieri. (foto)
Por su parte, Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, destacó la implementación del nuevo Código Procesal Civil adversarial en su provincia. “Es un código que hace trabajar a los abogados y apuntala la imparcialidad del juez”, destacó.
El esquema, explicó, se estructura sobre “la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador”, trasladando a los litigantes la carga de la prueba y el impulso del proceso
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