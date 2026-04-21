Caso AFA: Un giro judicial frenó el avance contra Tapia y Toviggino por lavado

En un fallo de 39 páginas, Argibay desestimó el requerimiento fiscal al sostener que no se describe un hecho penal concreto. Señaló que la acusación no individualiza actos específicos ni operaciones que permitan delimitar con precisión el supuesto delito.

El magistrado afirmó que el planteo del fiscal presenta una construcción general sobre relaciones económicas y societarias, sin identificar un hecho verificable que permita avanzar en la imputación penal.

HGclPktWYAATcgV El juez Sebastián Argibay

En su resolución, también sostuvo que el presunto perjuicio patrimonial tendría como sujeto pasivo a la AFA, cuyo domicilio ubicó en Pilar, provincia de Buenos Aires, en línea con argumentos sostenidos por la defensa, aunque ese cambio no fue convalidado oficialmente.

Recordemos que la causa se inició a partir de una denuncia que investiga un presunto esquema de desvío de fondos dentro de la entidad que regula el fútbol argentino, con acusaciones de lavado de dinero y manejo irregular de recursos.

En paralelo, Tapia y Toviggino enfrentan otro expediente en la justicia en lo Penal Económico, donde fueron procesados junto a otros dirigentes por la presunta retención indebida de tributos por más de 19.300 millones de pesos.

En esa causa, la Cámara deberá resolver en las próximas semanas si confirma los procesamientos, lo que podría derivar en un juicio oral. La decisión también definirá la continuidad del juez Diego Amarante al frente del expediente.