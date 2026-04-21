Javier Milei recordó al Papa Francisco en el Santo Sepulcro

El Presidente también reconoció su error en haber criticado a Jorge Bergoglio como "el representante del maligno sobre la tierra"
Al cumplirse un año de la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en el marco de su visita a Israel.
El mandatario estuvo acompañado por la Secretaria General dde la Presidencia Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el Ministro de Justicia Juan Pablo Mahiques y Axel Wahnish, embajador de la Argentina en Israel.
Milei encendió una vela conmemorativa en memoria del Papa Francisco. Y a continuación, el jefe de Estado hizo un minuto de silencio en tributo a su figura, según el portal Infobae.
Antes de abandonar la Iglesia del Santo Sepulcro, Milei escribió un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia el fallecido Pontífice.
Por su parte, Javier Milei posteó imágenes junto a Francisco y lo valoró como “el argentino más importante de toda la historia”. “Abrazo a la distancia, Santo Padre”, cerró.
El mensaje provocó repercusiones. Un usuario le recordó a Milei sus críticas a Francisco durante la campaña presidencial 2023, cuando el actual jefe de Estado llegó a nombrar a su Santidad como “el representante del maligno en la tierra”.
La intervención provocó una respuesta del Presidente con un dato revelador. “En la misma visita le pedí perdón por mi ERROR (sic) y su respuesta fue propia de un grande”, recordó Milei.
De acuerdo al mandatario argentino, Francisco le dijo en aquel encuentro que se dio en febrero de 2024 en el Vaticano: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.
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