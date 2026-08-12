Encuesta: Milei lejos de los primeros puestos y una diputada lidera en imagen positiva

El segundo y tercer lugar es para dos dirigentes del peronismo/kirchnerismo que mantienen una puja interna. Kicillof registra un voto favorable de +43%, y una imagen negativa de - 54%, mientras que la ex presidenta tiene +40%, - 58%.

En cuarto y quinto lugar de los dirigentes con mejor imagen positiva se completa con Milei y Bullrich, ambos empatados en un 38% de valoración favorable y los dos con un -61% de imagen negativa.

Luego aparecen el jefe de Gabinete, Diego Santilli con +29 y -50; el ex ministro de Economía Sergio Massa, con +29% y -67% negativa, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien registra +29% positiva y -59% negativa.

El informe destaca que, salvo Bregman, los otros 15 dirigentes evaluados presentan una imagen negativa superior a la positiva, una característica que se repite en los relevamientos de opinión pública de los últimos años.

Luego siguen la vicepresidenta Victoria Villarruel y Mauricio Macri, ambos con 28% de imagen positiva. Sin embargo, el expresidente concentra un nivel de rechazo mayor, con 70%, frente al 63% de la vice.

Karina Milei, en tanto, obtiene +23% de imagen positiva y -68% negativa, mientras que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro alcanza también un +23% de valoración favorable, aunque con solo -46% de rechazo y un 31% de "no sabe/no contesta".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, registra 23% de imagen positiva, 44% negativa y 33% de "no sabe/no contesta".

El ranking se completa con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien obtiene +13% de imagen positiva, -56% negativa y 31% de desconocimiento; el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, con +12%, -27% y 61%, respectivamente; y el pastor e influencer Dante Gebel, con +7% de imagen positiva, -38% negativa y 55% de "no sabe/no contesta".