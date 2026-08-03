Según una encuesta, más del 60% de los argentinos votaría un cambio en 2027

El estudio describe el clima actual como de “angustia económica y desesperanza generalizada”, una frase que sintetiza el pulso social del momento.
Javier Milei atraviesa su tercer año de Gobierno con un nivel de desgaste que ya se refleja en todos los indicadores de humor social. Según el informe nacional de Zuban & Córdoba, el presidente registra 65,3% de desaprobación y una imagen negativa del 61,3%,
El estudio describe el clima actual como de “angustia económica y desesperanza generalizada”, una frase que sintetiza el pulso social del momento.
La percepción sobre el rumbo del país también golpea al oficialismo: el 64% cree que Argentina va en la dirección incorrecta, mientras que solo el 30% considera que el camino es el adecuado. En términos personales, el 53,9% afirma estar peor que cuando Milei asumió, y apenas el 13,2% dice haber mejorado. La distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana aparece como uno de los puntos críticos del informe.
El documento señala que el Gobierno insiste en que “la recuperación económica ya es palpable”, pero advierte que ese mensaje no logra instalarse en la sociedad. “La recuperación económica no es algo que pueda ser implantado en la mente de las personas como si se tratara de un spot publicitario”, sostiene el estudio. La falta de mejoras perceptibles en salarios y actividad económica limita la capacidad del oficialismo para recomponer su capital político.
En el plano electoral, el informe muestra un dato sensible: el 61,9% votaría por un cambio de gobierno en 2027, mientras que solo el 33,4% optaría por la continuidad. Cuando se pregunta por espacios políticos, el peronismo aparece con 31,3%, La Libertad Avanza con 28%, y el resto de las fuerzas se distribuye en porcentajes menores. La competencia se perfila abierta, pero con un oficialismo que enfrenta un escenario cuesta arriba.
El estudio también incorpora un módulo sobre la “manosfera”, el ecosistema digital que influye especialmente en varones jóvenes y que suele ser asociado a discursos afines al ideario libertario. Aunque el fenómeno muestra presencia en Argentina, el informe destaca que más del 90% de la población defiende sin matices el voto femenino y rechaza cualquier retroceso en derechos adquiridos. La coexistencia entre un consenso democrático amplio y núcleos minoritarios con posiciones regresivas agrega complejidad al panorama político.
Con estos datos, el Gobierno ingresa en meses decisivos. El informe concluye que, sin un cambio de rumbo perceptible en materia económica, la recuperación política del oficialismo se vuelve difícil. En un país que se cansa rápido de sus gobiernos, Milei enfrenta el desafío de sostener su proyecto en un contexto donde la paciencia social parece agotarse.
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