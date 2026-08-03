Según una encuesta, más del 60% de los argentinos votaría un cambio en 2027

En el plano electoral, el informe muestra un dato sensible: el 61,9% votaría por un cambio de gobierno en 2027, mientras que solo el 33,4% optaría por la continuidad. Cuando se pregunta por espacios políticos, el peronismo aparece con 31,3%, La Libertad Avanza con 28%, y el resto de las fuerzas se distribuye en porcentajes menores. La competencia se perfila abierta, pero con un oficialismo que enfrenta un escenario cuesta arriba.

El estudio también incorpora un módulo sobre la “manosfera”, el ecosistema digital que influye especialmente en varones jóvenes y que suele ser asociado a discursos afines al ideario libertario. Aunque el fenómeno muestra presencia en Argentina, el informe destaca que más del 90% de la población defiende sin matices el voto femenino y rechaza cualquier retroceso en derechos adquiridos. La coexistencia entre un consenso democrático amplio y núcleos minoritarios con posiciones regresivas agrega complejidad al panorama político.

Con estos datos, el Gobierno ingresa en meses decisivos. El informe concluye que, sin un cambio de rumbo perceptible en materia económica, la recuperación política del oficialismo se vuelve difícil. En un país que se cansa rápido de sus gobiernos, Milei enfrenta el desafío de sostener su proyecto en un contexto donde la paciencia social parece agotarse.