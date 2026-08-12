Pagano acusó a Milei y Caputo de usar fondos para aprobar leyes

“Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual, presionan hasta último momento a los Gobernadores y después de la votación les liberan los fondos cuyo destino es incierto”, afirmó.

"Lista de precios"

En su extenso hilo, Pagano agregó algo que definió como una “lista de precios” de distintas leyes. Según sus números, la reforma laboral habría sido acompañada por pagos por $ 17.139 millones entre el 11 y el 13 de febrero; la Ley de Glaciares, por $ 12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril; y Hojarasca y zonas frías, por $ 14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo.

“Total: $33.786 millones en 3 votaciones. El 52,7% de TODO lo pagado en 5 meses”, señaló la ex La Libertad Avanza. Pagano también incluyó en su relevamiento la Ley Bases, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado al Fondo Monetario Internacional (FMI), Ficha Limpia y los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.

Gobernadores beneficiados

En otro tramo del hilo, la diputada identificó a los gobernadores de Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta como beneficiarios de transferencias que, según su interpretación, coincidieron con votaciones en las que sus legisladores acompañaron al oficialismo. Entre los casos mencionados aparecen Carlos Sadir, Hugo Passalacqua -a través de la referencia a Rovira-, Osvaldo Jaldo, Claudio Vidal y Gustavo Sáenz.

Quiénes son los Gobernadores que cedieron a la extorsión de @JMilei ?

Sadir (Jujuy): $11.987M vía la empresa de la ruta 34 — 97,5% cobrado en días de votación

Rovira (Misiones): $13.493M vía la UTE de la ruta 105

Jaldo (Tucumán): $2.322M a SU vialidad, en las 3 ventanas… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 12, 2026

Pagano detalló, entre otros ejemplos, transferencias por $ 11.987 millones vinculadas a Jujuy, $ 13.493 millones a Misiones, $ 2.322 millones a Tucumán, $ 2.104 millones a Santa Cruz y $ 1.787 millones a Salta. La diputada vinculó esos movimientos con el comportamiento de los legisladores de esas provincias en el Congreso y sostuvo: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.

Por estos hechos, anunció que presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pidió cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma de quien liberó los fondos. Señaló que se trata de “la misma caja de la causa Vialidad” (la de la condena firme) y que el expediente cayó en el juzgado del juez Julián Ercolini.