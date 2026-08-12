Pagano acusó a Milei y Caputo de usar fondos para aprobar leyes

La legisladora del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, afirmó que esos recursos habrían sido utilizados como mecanismo de presión para conseguir respaldo en el Congreso de la Nación. Cuáles fueron los gobernadores beneficiados.
La diputada nacional Marcela Pagano denunció en sus redes que el gobierno de Javier Milei destinó fondos a los gobernadores aliados en coincidencia con las votaciones de distintas leyes impulsadas por el oficialismo.
La legisladora del monobloque Coherencia afirmó que esos recursos habrían sido utilizados como mecanismo de presión para conseguir respaldo en el Congreso de la Nación.
“Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los ‘aliados’ recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima”, afirmó Pagano en un extenso hilo publicado en X. La legisladora sostuvo que los fondos utilizados provendrían del impuesto a los combustibles, cuya recaudación tiene un destino específico vinculado con la infraestructura vial.
En su denuncia, Pagano afirma que el Gobierno nacional habría utilizado esos recursos para transferir dinero a distintas provincias en momentos cercanos a votaciones clave en el Congreso. La diputada apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de actuar como responsable de la liberación de esos fondos.
“Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual, presionan hasta último momento a los Gobernadores y después de la votación les liberan los fondos cuyo destino es incierto”, afirmó.
En su extenso hilo, Pagano agregó algo que definió como una “lista de precios” de distintas leyes. Según sus números, la reforma laboral habría sido acompañada por pagos por $ 17.139 millones entre el 11 y el 13 de febrero; la Ley de Glaciares, por $ 12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril; y Hojarasca y zonas frías, por $ 14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo.
“Total: $33.786 millones en 3 votaciones. El 52,7% de TODO lo pagado en 5 meses”, señaló la ex La Libertad Avanza. Pagano también incluyó en su relevamiento la Ley Bases, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado al Fondo Monetario Internacional (FMI), Ficha Limpia y los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.
En otro tramo del hilo, la diputada identificó a los gobernadores de Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta como beneficiarios de transferencias que, según su interpretación, coincidieron con votaciones en las que sus legisladores acompañaron al oficialismo. Entre los casos mencionados aparecen Carlos Sadir, Hugo Passalacqua -a través de la referencia a Rovira-, Osvaldo Jaldo, Claudio Vidal y Gustavo Sáenz.
Pagano detalló, entre otros ejemplos, transferencias por $ 11.987 millones vinculadas a Jujuy, $ 13.493 millones a Misiones, $ 2.322 millones a Tucumán, $ 2.104 millones a Santa Cruz y $ 1.787 millones a Salta. La diputada vinculó esos movimientos con el comportamiento de los legisladores de esas provincias en el Congreso y sostuvo: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.
Por estos hechos, anunció que presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pidió cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma de quien liberó los fondos. Señaló que se trata de “la misma caja de la causa Vialidad” (la de la condena firme) y que el expediente cayó en el juzgado del juez Julián Ercolini.
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