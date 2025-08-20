Escobar: imputan por abuso sexual a un candidato a concejal de La Libertad Avanza

La decisión la tomó la Justicia luego del allanamiento de su domicilio realizando en la localidad de Maquinista Savio, donde se habrían hallado pruebas sobre el “grooming” (acoso cibernético) contra la menor.

En la madrugada de este miércoles la casa de Álvarez en Escobar, fue allanada por las fuerzas de seguridad especializadas en cibercrimen, junto con miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana, en cumpliemiento de la orden de secuestrar teléfonos celulares, tablets y computadoras.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó meses atrás a partir de la denuncia de la madre de la niña, quien encontró mensajes de contenido impropio hacia su hija, a través de Tik Tok y otras aplicaciones, que comprometerían a Álvarez.

La investigación en curso trata de determinar si el hombre de 54 años enviaba chats insistentes e impropios en los que la piropeaba, le hacía saber a la niña que conocía a su abuela y su padre, que la miraba con atención cuando la cruzaba por la calle, y hasta sugería la posibilidad de concretar un encuentro presencial.

Imputaciòn formal contra Álvarez

Luego del allanamiento, la fiscalía imputó formalmente a Álvarez por el delito de "acoso sexual de un menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales".

Esa conducta está prevista en el artículo 131 del Código Penal, que establece una pena de 6 meses a 4 años de prisión para quien, a través de medios electrónicos, contacte a un menor con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

La investigación continuará mientras se esperan los resultados de los peritajes de los dispositivos electrónicos secuestrados, diligencia de mucha importancia ya que se presume que no se trataría de un hecho aislado.

La Justicia analiza también la posible existencia de otras víctimas de Álvarez, quien en redes sociales se presenta como coordinador de LLA en la localidad de Maquinista Savio.

Nota: Como establece el sistema jurídico nacional, se presume la inocencia de Sergio Roberto Álvarez hasta tanto una sentencia condenatoria firme sea dictada en su contra