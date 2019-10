Sí las intervenciones a modo de réplica permitieron algunas chicanas entre Macri y Fernández. De este modo, en la Universal Nacional del Litoral anoche se pudieron observar varias intervenciones del candidato del Frente de Todos con su dedo índice apuntando contra el Presidente; luego Macri lo azuzó con que podría venirse en Provincia la "narcocapacitación en las escuelas", en un claro dardo hacia los dichos desafortunados de Axel Kicillof de hace unos días al justificar el narcomenudeo. El debate también dejó algunos guiños de Alberto hacia Roberto Lavagna, quien es mencionado como posible aliado en un eventual gobierno del Frente de Todos.

En su minuto final, Macri dijo que volvió "el dedito acusador, la canchereada", dirigiéndose a Fernández como continuidad del kirchnerismo. A Alberto se lo vio en un tono enfático para cruzar al jefe de Estado, de alguna manera, una continuidad sobre su desacuerdo con este tipo de debates preelectorales.

Para el consultor Carlos Germano el debate presidencial resultó "bastante anodino, de muy pocas propuestas", y sostuvo que "el que mejor provecho le sacó fue José Luis Espert, que entendió la dinámica del mismo y se manejó bien con los tiempos y generó algunas propuestas al límite como le gusta jugar (arancelamiento de la universidad)".

Al referirse al resto de los postulantes, Germano dijo que "sacando a los dos principales, Gómez Centurión, Lavagna y Del Caño desaprovecharon sus tiempos y espacios".

En tanto, el consultor observó que "Alberto era el que tenía que ir con mayor tranquilidad por el resultado de las PASO pero se dedicó a denostar al presidente, no hizo propuestas y centralmente no le suma o resta. El debate no va a ser definitorio para las elecciones del 27 de octubre".

En cuanto a su visión de la labor presidencial durante el encuentro, Germano indicó que "intentó por todos los medios quedar mejor posicionado a futuro, pero desaprovechó el primer bloque en materia internacional, donde mayores logros tuvo, y quedó atado al segundo donde se trató la economía". Finalizó con que "fue un debate sin propuestas genuinas".

Por su parte, el consultor Carlos Fara coincidió en que "el debate no aportó mucho y no hubo propuestas. Hay un gran plebiscito para ver cómo sacar a Argentina de la crisis: Macri fue a buscar un empate, un 0 a 0, se lo vio con poca energía aunque en el final se vio lo mejor de él", con un mensaje más contundente.

Por el contrario, Fara indicó que "a Alberto se lo vio al revés de cómo se pensaba, que debía estar más moderado, pero salió a buscar el partido desde el principio muy apuntado sobre Macri tratándolo de incapaz, desinformado y alejado de la realidad".

Por otra parte, Fara subrayó que las performances de "(Nicolás) Del Caño, (Juan José) Gómez Centurión y (Roberto) Lavagna tuvieron un mismo nivel. A (José Luis) Espert lo vi muy bien enfocado hacia su electorado".