"Pido disculpas y paciencia. Este trastorno nervioso muscular hace que tenga que aprender a hablar de nuevo", dijo Bullrich, senador por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Educación durante la Presidencia de Mauricio Macri.

Bullrich tomó la palabra para presentar una cuestión de privilegio contra los dichos de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, respecto de la deuda externa, durante el acto que encabezó el pasado miércoles.

Al respecto, aseguró que "no es cierto" que el actual Gobierno pague la deuda contraída por la administración anterior y afirmó: "Su gobierno comenzó con una deuda de 177.000 millones de dólares y dejó a (el ex presidente Mauricio) Macri con una deuda de 241.000 millones. Son 64.000 millones de mayor endeudamiento".

Embed "La presidenta dijo que la oposición debía hacerse cargo del problema de la deuda, quiero recordarle que nosotros como bloque hemos votado cada uno de los proyectos que trajo el Gobierno sobre deuda, positivamente", sostiene @estebanbullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 25, 2021

ANTECEDENTE

Meses atrás, el senador de Juntos por el Cambio reveló que padecía un trastorno denominado disartria que dificultaba su capacidad para hablar, luego de que generaran preocupación algunas de sus intervenciones en los debates, en los que mostró problemas de dicción.

El trastorno, denominado disartria, generó preocupación cuando intervino en el plenario de comisiones que debate el aborto legal, donde se lo notó con dificultades para modular.

Esteban Bullrich Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio por la Provincia. Sofía Areco / Senado

“Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, dijo Esteban Bullrich en esa oportunidad.

A través de Twitter, en aquel momento, reveló: “El estrés de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro”.