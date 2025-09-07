Milei aceptó la derrota pero ratificó el rumbo y aseguró que nada cambiará

Remarcó que “el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, al reconocer la derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retorcede ni un milímetro en la política de Gobierno”, añadió desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata. Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre", dijo Milei

El Presidente le dejó un mensaje desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) a los argentinos y aseguró que buscará que su Gobierno sea "cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre". en las elecciones legislativas nacionales.

"El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar", recitó una frase de Winston Churchill.

El Presidente aseguró a partir de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses merecen una "profunda autocrítica" desde su espacio y que corregirán "las acciones que se hicieron mal".

"No se retrocede ni un milímetro el rumbo del Gobierno, no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó una tasa de inflación que la tomó en 300% y la llevó al 20%", expresó desde Gonnet.

"Hay que ser claros, sin ninguna duda en el plano político hemos tenido una clara derrota. Los resultados no fueron positivos y hay que aceptarlos", dijo Milei.

Milei afirmó que no está “dispuesto a entregar el modelo”, a pesar de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei. Y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.