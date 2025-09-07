Gustavo Valdés le pidió al Gobierno nacional "humildad y sensatez"

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el mandatario correntino aseguró: "Los resultados de las elecciones provinciales expresan un mensaje claro para el Gobierno nacional: sin gestión, no hay futuro. Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante".

Y concluyò: "Es hora de dejar atrás las peleas y construir una verdadera agenda federal que impulse el desarrollo, la producción, la generación de empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos".

La victoria de Valdés en Corrientes

El domingo 31 de agosto, la alianza Vamos Corrientes -creada por Gustavo Valdés-, con el binomio Juan Pablo Valdés - Pedro Braillard Poccard, ganó las elecciones para la gobernación provincial con casi el 52% de los votos y ganó ampliamente las elecciones sin necesidad de balotaje-, dejando relegado al frente peronista (22%) y la alianza libertaria /9.7%), en el primer comicio realizado luego del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires

El peronismo le asesta un duro golpe al gobierno de Javier Milei al imponerse en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por una diferencia mayor a los 13 puntos, con casi el 80% escrutado. Fuerza Patria logra el 46, 93por ciento de los votos y la Alianza La Libertad Avanza el 33,8 por ciento con el 82% de las mesas escrutadas.

Los bonaerenses eligieron este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias. Se trataba de un test clave para el presidente Javier Milei, que atraviesa la mayor crisis de su gestión, y será un duro golpe. Del otro lado, el gobernador Axel Kicillof, es el gran ganador en vistas a su proyecto político hacia 2027 y en la interna con el sector de Cristina Kirchner, encabezado por La Cämpora.