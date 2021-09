Facundo Manes: "Hay mucho sufrimiento hoy en la Argentina"

El precandidato mostró una visión positiva con respecto a los resultados:, comentó sobre el recuento de votos, luego de votar en la Ciudad de Buenos Aires, si bien se postula en la provincia homónima.

Luego, Manes hizo referencia al lugar en donde re reunirán para esperar las noticias: "Voy a ir al bunker nuestro, primero vamos a compartir con Diego Santilli unas palabras a la noche. Nuestra sede va a estar en La Plata porque es muy importante que la Provincia tenga autonomía política asa que vamos a quedarnos en La Plata, la capital de la Provincia de Buenos Aires".

Al consultado por la atípica jornada electoral en medio de la pandemia, respondió: "La verdad es que los héroes y heroínas de la ciudad es la sociedad, el comerciante que perdió el trabajo, la enfermera que luchó en la pandemia, el modo que quizás perdió la oportunidad de trabajar unos meses y ahora la está peleando. Esta sociedad no se resigna y vota, es increíble la resiliencia de nuestra sociedad. Por eso soy optimista, los héroes hoy son los votantes. Con mucho sufrimiento y cansancio apuesta por más democracia. Hay mucho sufrimiento en la Argentina hoy".

"Fue mi primera campaña, yo noté que había gente que no estaba representada en la Provincia. Pude mirar a los ojos a la gente y pude ver el alma de muchísimos bonaerense que la están pasando mal", continuó.

Respecto a la interna de "Juntos" expresó: "Somos una coalición. Vamos a estar juntos, no hay ninguna duda que mañana estamos juntos y que hoy también pero con diferentes identidades. Se había perdido un poco el concepto de una coalición que está conformada por espacios de diferentes identidades. A trazo grueso queremos el mismo modelo de país pero hay diferencias que las vamos a mantener porque es bueno para la coalición, que no haya solo una identidad. Estoy muy satisfecho porque hemos ayudado a que mejores el equilibrio en la coalición".



"La sociedad está muy agotada y no cree en nada, no cree en la política, en las instituciones y a pesar de ese descreimiento una gran parte de la sociedad sigue apostando a la mejor manera de resolver las cosas que es la democracia. Yo se que la política esta desacreditada. Dada la circunstancias del descreimiento, este porcentaje de votos es muy importante", resaltó.



Por último habló sobre el posible fraude: "Es la primera elección que tengo y lamentablemente una de las cosas que pasa en Argentina es que muchas veces no gana la voluntad popular, ganan las maquinarias electorales. Es una de las primeras cosas que voy a trabajar en la cámara, para la boleta única y la ficha limpia. No es posible que en la argentina todavía sigan ganando las maquinarias electorales a pesar del voto popular"