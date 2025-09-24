Política |

Facundo Manes: "Milei quiere romper todo lo que significa ser argentino"

El diputado y candidato a senador nacional por el espacio Para Adelante, se reunió con alumnos de la Universidad Di Tella.

El candidato a senador nacional Facundo Manes se reunió este miércoles con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, para seguir profundizando en su escucha a los más jóvenes y en la importancia central de la educación y el desarrollo en el futuro de la Argentina.

En el encuentro, que es parte de un ciclo de charlas que está organizando el centro de estudiantes de Di Tella con diferentes políticos de cara a las elecciones de octubre, Manes dialogó con los jóvenes sobre la coyuntura actual, los desafíos de este presente y la importancia de la escucha como modo de hacer política.

ADEMÁS: La alianza "Hagamos futuro" presentó sus candidatos

"Soy un militante de la Argentina"

Durante el intercambio, Manes refirió a las alarmantes cifras de suicidio en jóvenes difundido estas semanas. Y expresó: “Nuestro país ha tenido muchas crisis. Pero la diferencia, esta vez, es la búsqueda deliberada de destruir nuestra vida en común. Así no podemos seguir”.

En el encuentro, el líder de Para Adelante escuchó las preocupaciones de los jóvenes, habló con ellos y compartió su propia historia de vida y sus propuestas. El candidato afirmó: “Soy un militante de la Argentina. Un fan de este país”, sobre las motivaciones del porqué de su candidatura.

Finalmente, Manes recalcó que una economía en serio sin educación no existe. “Quiero insistir sobre este punto esta semana en que se está arrasando con un plan macroeconómico en serio. Necesitamos un plan y necesitamos educación. No es lo uno sin lo otro”, concluyó.

