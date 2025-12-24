Milei compartió una imagen de IA junto a Sullivan, un perro influencer de Australia

Entre mensajes de alto voltaje político y gestos descontracturados, el mandatario sorprendió a sus seguidores de Instagram con una curiosa imagen generada por Inteligencia Artificial (IA), donde se lo ve abrazando a Sullivan, un famoso perro de Australia.

La actividad digital del jefe de Estado durante este 24 de diciembre fue intensa y, por momentos, confusa. La jornada comenzó con la publicación de un video que contenía fuertes definiciones sobre el rumbo económico del país y críticas a la oposición.

image

Luego, Milei optó por un tono más festivo pero fiel a su estilo tecnológico. Compartió una ilustración creada con inteligencia artificial que lo muestra en un gesto afectuoso con Sullivan, un perro que es toda una celebridad en las redes sociales australianas.

El posteo original pertenece a la cuenta del perro influencer, y el Presidente decidió replicarlo en su perfil oficial, sumándose a la tendencia de utilizar representaciones digitales para sus mensajes públicos.

No es la primera vez que Milei utiliza imágenes de canes (reales o digitales) para comunicarse; su afecto por los perros es un rasgo distintivo de su identidad política, a los que suele llamar sus "hijos de cuatro patas"