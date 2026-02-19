Pichetto advirtió sobre la destrucción de empleo: "Donde entra China no queda nada"

“Donde entra China, no queda nada. China entró en África y su intervención en el proceso económico es depredadora. Incluso entra con precios de dumping para generar mercado y después quedarse en el mercado. Y esto, si no se defiende de manera inteligente, va a destruir empleo en la Argentina”, expresó Pichetto a Infoabe.

El legislador vinculó la reciente ola de despidos industriales y el cierre de empresas con la liberalización de las importaciones. “Es un modelo que produce cierre de empresas, que produce despidos, que produce impactos sociales que son muy letales para el sistema económico”, manifestó. Al referirse al caso de FATE, emblemática fábrica nacional de neumáticos, Pichetto fue contundente: “Tiene que ver con el ingreso del neumático chino, que no tiene seguridad, que no tiene certificación. El principal responsable de estos cierres es el sistema de libre importación”.

Para el diputado, la política actual replica errores históricos: “Ya tuvimos un sistema de libre importación en la época de Martínez de Hoz, pero no estaba China. Ahora está China, que es un dato relevante en el mundo moderno”.

Pichetto defendió la necesidad de proteger la industria local y justificó sus proyectos legislativos: “He presentado una iniciativa que tiende a regular esas plataformas con un recargo del treinta por ciento en concepto de aranceles. También he presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con la asignación de cincuenta por ciento de aranceles para el acero y el aluminio. Igual que Estados Unidos. Estados Unidos tiene un marco protectorio que establece que si querés ingresar acero, tenés que pagar el cincuenta por ciento en concepto de aranceles”.

Por último, Pichetto advirtió que, en caso de aprobarse en el Congreso, la reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los salarios de miseria.

El legislador señaló que la iniciativa oficialista implica una pérdida de derechos históricos: “La ley tiene toda una estructura sistémica donde hay una pérdida del marco protectorio de la ley laboral. Se elimina la ley del teletrabajo, el cálculo indemnizatorio se reduce, y el sistema de plataformas queda sin regulación adecuada”.