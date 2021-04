Alberto Fernández defendió suspensión de clases presenciales

En ese sentido, Fernández retomó las palabras del ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, sobre el impacto de la “grieta” en la sociedad.

"Dijo algo que me duele, pero es verdad", admitió Fernández. "Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio y el odio no ayuda a nada. El odio nos frena, el odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada en este momento en el que estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que golpear puertas para buscar vacunas”, sintetizó.

WhatsApp Image 2021-04-23 at 3.22.02 PM.jpeg

¿Que fue lo que dijo Pepe Mujica?

El ex presidente uruguayo José Mujica siempre ha sido una voz autorizada a la hora de hablar de política en la región, y esta vez, se refirió a la Argentina como un país enfermo de "odio".

“La Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio en la perspectiva política y social”, aseguró Pepe Mujica en su columna semanal en el programa de radio de Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Pepe Mujica se suma al ciclo de radio de Gustavo Sylvestre

De esta manera el ex mandatario calificó a los conflictos que dividen a la oposición y al oficialismo argentino en la famosa 'grieta'.

“Es demasiado crudo [el odio] y corta de entrada toda posibilidad de intercambio de diálogo”, reflexionó.

Fernández tomó las palabras de Mujica al hablar en Rosario, en el marco de una reunión del Gabinete Federal, que se realizó en la ciudad santafesina como una de las capitales alternas.

No obstante, el jefe de Estado reformuló el concepto de Mujica, quien se había referido a "la Argentina" en su conjunto, ya que en su alocución en Rosario Fernández señaló a "una parte de la Argentina".