Fernando Espinoza: "Hoy un jubilado tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer"

“Una jubilación hoy en la Argentina está en menos de 500 mil pesos. El costo de un par de lentes está en 600 mil pesos aproximadamente, los lentes bifocales están hasta en 1 millón de pesos aproximadamente”. “Otro drama que tienen los jubilados hoy en esta Argentina de Milei tiene que ver con el valor exorbitante de los medicamentos, que le consumen la mitad de la jubilación. Y la otra mitad de la jubilación se les van en pagar las tarifas, la luz, el agua, el gas”, continuó Fernando Espinoza, “Un jubilado hoy tiene que elegir entre comprar un medicamento o comer, entre pagar la luz o comer. Si no lo ayudan sus hijos, es imposible que puedan sobrevivir”.