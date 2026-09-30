Cristina Kirchner presentó ante la ONU un pedido para revisar su condena en la Causa Vialidad

Las nuevas pruebas que presentó la defensa

El planteo de los abogados incorpora una serie de elementos que ya habían sido difundidos públicamente el 15 de septiembre. En aquella oportunidad, Beraldi aseguró haber encontrado una “prueba determinante” vinculada con los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

Según el abogado, las empresas de Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los fondos asignados por Vialidad durante ese período. A partir de ese dato, la defensa sostiene que no existió un direccionamiento de la obra pública destinado a beneficiar al empresario.

Beraldi también afirmó que las compañías de Báez se encontraban en posiciones relegadas dentro del listado de empresas que recibieron fondos y que las que encabezaban esa clasificación “no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento”.

La presentación ante Naciones Unidas busca que estos elementos sean considerados en el análisis del caso y que el Comité se expida sobre los cuestionamientos formulados por la defensa.