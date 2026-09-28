Antes de viajar a París, Milei posteó un video de IA que se burla de la primera dama francesa

El Presidente se reunirá el próximo jueves con su par de ese país, Emmanuel Macron. En la previa del encuentro, posteó un video que parodia a su esposa Brigitte.
El presidente Javier Milei viajará este martes a Francia para encabezar la Argentina Week en París, un encuentro internacional cuyo objetivo será conseguir nuevas inversiones y lograr un respaldo político en medio de las tensiones internas y un escenario económico complejo para el oficialismo.
Milei irá acompañado por 13 gobernadores de distintos espacios políticos. Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A ellos se sumarán empresarios de los sectores energético y agroindustrial.
La jornada central será el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí, el Presidente pronunciará las palabras centrales del evento.
Ese día, Milei mantendrá un encuentro con su par francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Y en la previa de ese encuentro, llamó la atención una actitud del líder de La Libertad Avanza. En sus redes sociales, compartió un video generado con Inteligencia Artificial que parodia a la película '¿Qué pasó ayer?', y lo coloca junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Volodímir Zelenski, entre otros dirigentes, como protagonistas de una noche de excesos después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
La parodia alcanza también a Macron y a su esposa, Brigitte. De hecho, el video se hace eco en tono de burla del episodio ocurrido en mayo durante la llegada del matrimonio presidencial francés a Vietnam, cuyas imágenes fueron utilizadas en redes para instalar la versión de una supuesta cachetada de la primera dama a su marido.
Lejos de preocuparse por la diplomacia y el próximo encuentro con Macron, Milei acompañó el montaje con una de sus consignas habituales: “FENÓMENO BARRIAL”.
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