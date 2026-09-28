Antes de viajar a París, Milei posteó un video de IA que se burla de la primera dama francesa

La parodia alcanza también a Macron y a su esposa, Brigitte. De hecho, el video se hace eco en tono de burla del episodio ocurrido en mayo durante la llegada del matrimonio presidencial francés a Vietnam, cuyas imágenes fueron utilizadas en redes para instalar la versión de una supuesta cachetada de la primera dama a su marido.

Lejos de preocuparse por la diplomacia y el próximo encuentro con Macron, Milei acompañó el montaje con una de sus consignas habituales: “FENÓMENO BARRIAL”.