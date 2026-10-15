Fernando Espinoza: "No nos podemos permitir perder el derecho al futuro de nuestra juventud"

Por su parte, Verónica Magario expresó: “Lo que está haciendo Milei es deteriorar la universidad pública. Como decía Fernando, nuestro intendente, esto nos genera un gran dolor a los argentinos, porque la posibilidad de acceder a una universidad pública y gratuita es parte de nuestra esencia”. Y agregó: “Nosotros queremos ver el futuro de nuestros jóvenes y darles la posibilidad de que estudien y se preparen. Hay que escucharlos y por eso hoy estamos acá, manifestándonos y acompañándolos, fundamentalmente porque ellos son nuestra razón de ser”.

“La Argentina es un país donde se puede cumplir el sueño de que los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad. La Matanza puede dar testimonio de eso, porque es Capital Universitaria del Gran Buenos Aires con más de 100 mil estudiantes universitarios”, resaltó Espinoza y concluyó: “Eso es la movilidad social ascendente, y es lo que nos hace distintos. No nos podemos permitir, las argentinas y argentinos, perder el derecho al futuro de nuestra juventud”.