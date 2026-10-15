La oposición no logró el quorum y se levantó la sesión para anular el DNU 70/2023

En paralelo, el oficialismo avanzó con una alternativa legislativa para abordar la cuestión de las tierras rurales. Acordó con sus aliados incorporar límites a la extranjerización en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en una sesión prevista para el 21 de octubre.

Las negociaciones entre el Gobierno y las provincias se mantuvieron hasta último momento. Desde temprano, referentes de Unión por la Patria y Provincias Unidas siguieron de cerca un anuncio oficial para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales, en especial en Salta.

La iniciativa sobre el Belgrano Cargas se sumó a las gestiones políticas para conseguir apoyos en el Congreso. El respaldo de los legisladores que responden a gobernadores del norte y del centro del país terminó siendo decisivo para impedir que la oposición alcanzara el número necesario para abrir el recinto.

La estrategia oficialista también incluyó cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El Gobierno incorporó dos artículos vinculados con la Ley de Tierras Rurales que limita la adquisición de campos por parte de extranjeros.

El artículo 38 de la iniciativa deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Con estas modificaciones, el oficialismo busca encauzar la discusión por una vía legislativa propia.

La caída de la sesión se produjo en un contexto de tensión social en las inmediaciones del Congreso, donde continuaban la quinta Marcha Federal Universitaria, distintas protestas y el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin quórum, la Cámara baja no pudo avanzar con ninguno de los proyectos previstos en la convocatoria opositora.

La oposición expuso en minoría por qué buscan derogar el decreto 70/2023 pese a no haber conseguido el quorum.

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