La oposición no logró el quorum y se levantó la sesión para anular el DNU 70/2023

Los bloques críticos reunieron 121 diputados y quedaron a ocho del mínimo necesario. El oficialismo contó con el respaldo de gobernadores provinciales alineados para bloquear el debate.
La oposición no logró reunir el quórum para abrir la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que buscaba derogar el DNU 70/2023 de Javier Milei. Los bloques críticos consiguieron 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para iniciar el debate, en una derrota que también dejó sin tratamiento los proyectos sobre Emergencia en discapacidad y programas para alivianar el endeudamiento familiar.
El oficialismo consiguió bloquear la convocatoria con el respaldo de legisladores vinculados con gobernadores provinciales, entre ellos Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gustavo Sáenz, de Salta. El resultado le dio aire al Gobierno en el Congreso de cara a futuras discusiones, como la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Tampoco se presentaron Sergio Capozzi, de Río Negro; Lourdes Arrieta, de Mendoza; Alejandra Torres, de Córdoba; Jorge Ávila, de Chubut; y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, alineados con el gobernador jujeño Carlos Sadir. Varios de ellos integran Provincias Unidas, un espacio que suele exhibir diferencias ante las presiones de los mandatarios provinciales.
La sesión había sido impulsada para discutir los cambios introducidos por el DNU 70/2023 en distintas leyes y regulaciones. La convocatoria cobró fuerza tras un fallo de la Corte Suprema que, en la práctica, liberalizó la venta de tierras rurales a extranjeros. Los bloques opositores también buscaban prorrogar la Emergencia en Discapacidad y debatir medidas para aliviar el endeudamiento de las familias.
En paralelo, el oficialismo avanzó con una alternativa legislativa para abordar la cuestión de las tierras rurales. Acordó con sus aliados incorporar límites a la extranjerización en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en una sesión prevista para el 21 de octubre.
Las negociaciones entre el Gobierno y las provincias se mantuvieron hasta último momento. Desde temprano, referentes de Unión por la Patria y Provincias Unidas siguieron de cerca un anuncio oficial para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales, en especial en Salta.
La iniciativa sobre el Belgrano Cargas se sumó a las gestiones políticas para conseguir apoyos en el Congreso. El respaldo de los legisladores que responden a gobernadores del norte y del centro del país terminó siendo decisivo para impedir que la oposición alcanzara el número necesario para abrir el recinto.
La estrategia oficialista también incluyó cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El Gobierno incorporó dos artículos vinculados con la Ley de Tierras Rurales que limita la adquisición de campos por parte de extranjeros.
El artículo 38 de la iniciativa deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Con estas modificaciones, el oficialismo busca encauzar la discusión por una vía legislativa propia.
La caída de la sesión se produjo en un contexto de tensión social en las inmediaciones del Congreso, donde continuaban la quinta Marcha Federal Universitaria, distintas protestas y el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin quórum, la Cámara baja no pudo avanzar con ninguno de los proyectos previstos en la convocatoria opositora.
La oposición expuso en minoría por qué buscan derogar el decreto 70/2023 pese a no haber conseguido el quorum.
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