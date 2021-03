Fernando Iglesias denunció agresión de un diputado del FdT

El hecho ocurrió por la mañana, minutos después de que se aprobara el proyecto de ley que reforma el Impuesto a las Ganancias, cuando el diputado opositor porteño pidió la palabra.

“Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos, es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado. La violencia física es un límite que no debe cruzarse”, afirmó.

Iglesias agregó que pudo reconocer a quien lo agredió pero prefirió no identificarlo porque dijo que como tenía un barbijo puesto podría equivocarse y ese sería “un error imperdonable”. Sin embargo después en su cuenta de Twitter identificó al legislador que lo empujó: Carlos Alberto Vivero, de Neuquén.

"Acabo de ser agredido en @DiputadosAR por el diputado Vivero, del Frente de Todos, quien delante de diputados y empleados me empujó violentamente e intentó seguir agrediéndome. Pido la máxima severidad en la sanción. La violencia física es un limite que no debe ser cruzado", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Vivero ocupa la banca que dejó el actual secretario de Energía, Darío Martínez. El diputado es además presidente del partido Kolina en Neuquén, la agrupación de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

“Pido que tenga la sanción correspondiente, lo violencia física es un límite que no debe cruzarse y los argentinos tenemos una larga memoria acerca de eso, no se tiene nunca que repetir”, finalizó su denuncia el diputado.

Iglesias, ya fuera de la sesión, detalló que por el episodio debieron intervenir los empleados de seguridad y detalló el hecho: “Me empujó y me dijo botón, se ve que le molestan las cosas que digo”.

“Yo no soy un hombre violento y no voy a responder con violencia. Me puse las manos en la espalda”, agregó en declaraciones radiales.

Luego quien se dirigió a los legisladores en el lugar fue Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, quien destacó que no quería hacer de la situación “un gallinero” y dijo que buscarán la expulsión del agresor.

“Vamos a saber quién es pero lo que debería avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que está sentado y fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. Es un cobarde, no merece ser parte del bloque de ustedes”, afirmó Negri. A lo que luego gritó la palabra "cobarde" varias veces.

Por parte del Frente de Todos, pidió hablar Gabriela Cerruti, que contó que durante la sesión Iglesias publicó en redes sociales un mensaje agresivo: “Hoy a la madrugada, mientras ocurría la sesión, varios colegas me mostraron un tuit que hizo el diputado Iglesias con un video mío, donde decía que yo estaba loca. La verdad es que a las mujeres nos molesta más eso a que nos peguen un empujón. Así que no vengan a victimizarse”.

Ante el escándalo que se desató en el recinto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio. Previo al debate en particular del proyecto de ley, Massa informó que la Comisión Disciplinaria será la encargada de llevar adelante las investigaciones.