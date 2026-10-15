Financiamiento Universitario: la Justicia suspendió las multas al Gobierno

La Cámara Federal hizo lugar a un planteo del Ministerio de Capital Humano y detuvo manera provisoria las sanciones al Poder Ejecutivo.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente la aplicación de multas dirigidas al Estado Nacional por parte del juez federal Martín Cormick, quien había dispuesto multas diarias de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El fallo de la Justicia frena el esquema de multas e intimaciones que pesaba sobre el Poder Ejecutivo tras el reclamo por el cumplimiento de la actualización de haberes en las universidades nacionales, incluidos en Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo en revisión había considerado incumplida la medida cautelar vinculada a la actualización periódica de los salarios docentes y becas estudiantiles. En aquella instancia, la Justicia intimó a la gestión nacional a acatar el fallo bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas diarias.
Ante este fallo, el Gobierno Nacional recurrieron la intimación sosteniendo que la cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida y fundamentaron la necesidad de otorgarle efecto suspensivo a la apelación.
El fallo ordenó al juzgado de primera instancia tramitar el recurso interpuesto con efecto suspensivo mientras se sustancia el fondo de la discusión.
De esta forma, queda detenida temporalmente la aplicación de las sanciones económicas dirigidas al Jefe de Gabinete y la ejecución inmediata del fallo cautelar. El expediente continuará su trámite en la Justicia Federal, que deberá resolver de forma definitiva si el Estado acató los requerimientos vinculados a la recomposición de los sueldos universitarios.
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