Financiamiento Universitario: la Justicia suspendió las multas al Gobierno

El fallo ordenó al juzgado de primera instancia tramitar el recurso interpuesto con efecto suspensivo mientras se sustancia el fondo de la discusión.

De esta forma, queda detenida temporalmente la aplicación de las sanciones económicas dirigidas al Jefe de Gabinete y la ejecución inmediata del fallo cautelar. El expediente continuará su trámite en la Justicia Federal, que deberá resolver de forma definitiva si el Estado acató los requerimientos vinculados a la recomposición de los sueldos universitarios.