Frenaron una función porque Bullrich incumplió protocolos

Ocurrió en el Multiteatro durante la obra "Acompañamiento", protagonizada por Luis Brandoni. El abogado mediático, Christian González D'Alessandro, relató en un hilo en Twitter y luego en C5N, el episodio que sufrió con la presidenta del PRO durante la función.

D'Alessandro contó que una pareja se sentó detrás suyo, sin respetar las medidas sanitarias. "Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era Patricia Bullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función", recordó.

Embed Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad.

Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era @PatoBullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función.(sigue) — Christian Gonzalez D'Alessandro (@docdalessandro) June 20, 2021

"Con poca vergüenza, al parecer, el señor con el que estaba ella, se corrió un poco pero siguió sin respetar nada. Brandoni, enojado porque hice parar la función, me dijo que si me quería ir me devolvían el dinero. Por supuesto no me fui porque yo quería ver la obra", lamentó el periodista y abogado que ratificó su relato en diálogo con C5N.

Por último, D'Alessandro disparó contra Patricia Bullrich, a quien calificó como "una persona que se caga en la gente, en el laburante del teatro y en toda la sociedad", y concluyó: "Ahora corroboré lo que realmente es. El teatro es seguro, lo que lo vuelve inseguro es la miseria humana de gente como esa mujer".

Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales una foto brindando después de la función. Junto a ella estaban Hernán Lombardi (secretario de Movilización PRO), Maximiliano Guerra (bailarín), Fernando Iglesias (diputado nacional) y Facundo Suárez Lastra (diputado nacional por la UCR).

Embed Con @herlombardi, @maximilianoguer, @FerIglesias y @fsuarezlastra estuvimos en el Multiteatro, disfrutando del esperado regreso de El Acompañamiento. ¡Felicitaciones a todo el elenco! pic.twitter.com/ghRBb8564d — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 20, 2021

En la imagen se la puede ver brindando junto al elenco y sus acompañantes sin barbijo ni distancia social.