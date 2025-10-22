Funcionaria de Trump condicionó compra de carne argentina: "Tiene aftosa"

En ese sentido, la funcionaria ratificó que en los próximos días habrá "novedades" sobre la importación de carne argentina, y al mismo tiempo advirtió que "no será mucha".

Rollins, quien mostró una postura distante con respecto a lo que había expresado Trump, consideró que el país enfrenta "un problema de aftosa", lo que contradice la condición sanitaria oficial de la Argentina, libre de fiebre aftosa según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En declaraciones a la cadena CNBC, la secretaria señaló: "El presidente está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero como parte de nuestras 12 millones de toneladas métricas de producción, no será mucho".

"Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores", añadió.

Trump había dicho que planeaba comprar carne argentina para reducir los precios en los supermercados de su país, en el marco de un acuerdo mediante cual los Estados Unidos pasaría a comprar 20 mil a unas 60 mil toneladas de carne de origen argentino.

La dura respuesta de la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le respondió a Brooke Rollins. “No sé si es una burra. Mal informada, seguramente, la señora", expresó este miércoles el dirigente de la mesa de enlace ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann en el programa “Alguien tiene que decirlo” en Radio Mitre.

“Vamos a creer que fue un error, porque la intención de Estados Unidos es buena en querer comprar más volumen de carne argentina, y para el país es una buena noticia”, agregó el dirigente, en un intento de descomprimir la tensión que generaron las declaraciones de la funcionaria del presidente norteamericano, Donald Trump.