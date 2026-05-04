Gas: otorgan un subsidio ádicional del 25% para usuarios de bajos recursos

El Gobierno adicionó para este mes una bonificación del 25% al consumo subsidiado de gas, el cual alcanzará a un 75% del bloque inicial
El Gobierno decidió ampliar de manera excepcional los subsidios al gas para mayo y otorgará un descuento adicional del 25% sobre el consumo subsidiado, por lo que la bonificación total se elevó al 75% para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), más alla de un contexto de subas tarifarias, pero en un mes de mayor demanda por el frío.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía y hasta ahora, los hogares alcanzados por el esquema recibían un 50% de descuento, y con el nuevo adicional, ese porcentaje se incrementa al 75 % de forma temporal durante este mes.
La bonificación extraordinaria, según definió esta norma, alcanza tanto a hogares como a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro similares.
El beneficio aplica únicamente sobre un volumen determinado de consumo. Una vez superado ese límite, los usuarios deberán abonar la tarifa plena sin subsidios.
La medida se da luego de que se autorizara un aumento promedio del 5,6% en las tarifas de gas, y desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a factores externos, como la suba de los precios internacionales de los combustibles en medio de tensiones globales, y al incremento del consumo durante los meses más fríos.
Según se indicó en el Boletín Oficial el objetivo es amortiguar el impacto en las facturas de los sectores más vulnerables durante un período de mayor demanda energética.
Ahora, para su implementación completa, resta la publicación de los cuadros tarifarios por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
El Ministerio de Economía no sespecificó cuál será el costo fiscal de esta medida que pretende aliviar el peso de las facturas entre los sectores más necesitados .
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