Gas: otorgan un subsidio ádicional del 25% para usuarios de bajos recursos

El beneficio aplica únicamente sobre un volumen determinado de consumo. Una vez superado ese límite, los usuarios deberán abonar la tarifa plena sin subsidios.

La medida se da luego de que se autorizara un aumento promedio del 5,6% en las tarifas de gas, y desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a factores externos, como la suba de los precios internacionales de los combustibles en medio de tensiones globales, y al incremento del consumo durante los meses más fríos.

Según se indicó en el Boletín Oficial el objetivo es amortiguar el impacto en las facturas de los sectores más vulnerables durante un período de mayor demanda energética.

tettamanti-debate María Tettamanti, secretaria de Energía.

Ahora, para su implementación completa, resta la publicación de los cuadros tarifarios por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

El Ministerio de Economía no sespecificó cuál será el costo fiscal de esta medida que pretende aliviar el peso de las facturas entre los sectores más necesitados .